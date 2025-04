l Centro Commerciale Carosello celebra lo Star Wars Day 2025 con i Costuming fan group ufficiali di Star Wars

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2025 – Domenica 4 maggio 2025, in occasione dello Star Wars Day, il Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI) si prepara ad accogliere tutti gli appassionati della celebre saga con un evento stellare, pensato per rendere omaggio a uno dei più grandi fenomeni culturali e cinematografici degli ultimi decenni.

Nato come tributo internazionale alla galassia immaginaria ideata da George Lucas, lo Star Wars Day è oggi una ricorrenza attesa da milioni di fan in tutto il mondo. Il Centro Commerciale Carosello celebra questa giornata con un’iniziativa che trasformerà gli spazi in un autentico crocevia tra realtà e fantasia.

A partire dalle ore 16.00, grazie alla collaborazione tra il Centro e Carrefour, la galleria sarà animata da una serie di attività e momenti interattivi. Protagonisti assoluti saranno i Costuming fan group ufficiali di Star Wars, realtà riconosciute direttamente da Lucasfilm per l’eccellenza e la precisione filologica con cui riproducono abiti, armature e personaggi della saga. Tutti i fan potranno vivere un pomeriggio unico all’insegna di emozioni, fantasia e ricordi indimenticabili.

La 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, l’Ori’ Cetar Clan – Italy MMCC (Mandalorian Mercs Costume Club), la Saber Guild – Trento, The Dark Empire – Darkghast Spire, e la Galactic Academy Varykino Campus sfileranno per il Centro, dando vita ad una grande parata a tema con Darth Vader, i cavalieri Jedi, gli Stormtrooper, i piloti X-Wing, i cacciatori di taglie mandaloriani, i Sith e gli altri protagonisti della saga stellare più amata di sempre. Durante il pomeriggio, i Costuming fan group si renderanno disponibili per scattare foto, domande e momenti interattivi con il pubblico. Tutti gli appassionati potranno dialogare direttamente con i personaggi e osservare da vicino la straordinaria cura dei costumi.

Per decisione dello stesso George Lucas, creatore della saga, il 4 maggio è stato nominato Star Wars Day, giornata che in tutto il mondo vede i fan di Star Wars radunati per festeggiare la loro passione. Non si tratta di una scelta casuale, ma dettata da un curioso gioco di parole basato sull’assonanza del famoso motto “May the Force be with you” (Che la Forza sia con voi) con la pronuncia inglese della data 4th May, ossia “May the fourth” (be with you), ossia “Che il 4 maggio sia con voi”.

L’evento sarà completamente gratuito e aperto a tutti: grandi e piccoli potranno vivere una giornata leggendaria, incontrando da vicino i loro personaggi preferiti, sentirsi parte dell’universo di Star Wars e condividere la propria passione con altri fan della saga.

“Lo Star Wars Day è un momento speciale per valorizzare una community di fan che con entusiasmo tramandano una passione senza tempo. Portare questa celebrazione nella nostra galleria, grazie alla partecipazione dei Costuming fan group ufficiali, significa offrire un’esperienza capace di connettere generazioni diverse attraverso l’immaginario di una saga senza tempo.” dichiara Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial, società proprietaria del Centro Commerciale.

Il Centro Commerciale Carosello, aperto nel 1997, di proprietà di Eurocommercial e gestito da Savills, con più di 100 attività commerciali tra negozi e ristoranti, si conferma ancora una volta protagonista nell’offerta di eventi originali e coinvolgenti ospitando questo fenomeno di tendenza che sta conquistando sempre più consumatori in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile visitare il sito ufficiale del Centro Commerciale Carosello: www.centrocarosello.it

Redazione