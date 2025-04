SPORT, REGIONE LOMBARDIA SOSTIENE ‘ABBRACCIAMOLI TOUR 2025’, PROGETTO DI SOLIDARIETÀ E RICERCA

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: TAPPE DI NUOTO IN ACQUE LIBERE E IN VASCA IN DIVERSE LOCALITA’ ITALIANE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2025 – ‘Abbracciamoli tour 2025’ è il progetto itinerante che unisce sport, solidarietà, e ricerca scientifica per il sostegno ai giovani guariti dalla leucemia. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

“Abbracciamoli tour – ha detto – è un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di rinascita personale e di coesione sociale. Attraverso ogni gara, ogni chilometro nuotato, si costruisce infatti una rete di sostegno e speranza per tanti giovani e le loro famiglie.”

Il progetto a cui sono attesi circa 2.000 partecipanti prevede tappe di nuoto in acque libere e in vasca in alcune delle località più suggestive d’Italia. Tra queste: Carloforte (Sardegna), Trieste, lo Stretto di Messina, l’Isola d’Elba e Dynamo Camp di Milano. L’obiettivo è ambizioso: raccogliere almeno 40.000 euro per finanziare la creazione della prima task force interdisciplinare dedicata alla cura delle fragilità psicologiche dei sopravvissuti a malattie oncologiche pediatriche.

“Lo sport – ha ribadito il sottosegretario – è un linguaggio universale che educa, unisce e trasmette valori. Progetti come questo dimostrano infatti che investire nello sport significa anche investire nella salute, nella ricerca e in una società più giusta e solidale”.

Durante l’incontro è intervenuto anche il presidente di ‘Abbracciamoli onlus’, promotore dell’iniziativa, Alberto Cervi.

“Vedere riconosciuto il nostro lavoro all’interno del ‘Progetto Italia’ dei Giochi di Milano-Cortina 2026 – ha sottolineato – è per noi motivo di grande orgoglio. È il segno che dieci anni di impegno volontario a fianco dei più fragili hanno lasciato un segno positivo”.

Con 48 eventi organizzati dal 2013, oltre 20.000 chilometri nuotati, 6.400 atleti coinvolti e più di 35.000 euro già devoluti alla ricerca, l’’Abbracciamoli tour’ si conferma una delle iniziative più virtuose nel panorama sportivo solidale italiano.