TRENI, ASSESSORE LUCENTE: IN LOMBARDIA SOPPRESSIONI PARZIALI INCLUSE NEL CALCOLO INDENNIZZI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2025 – “In Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà anche le soppressioni parziali nel calcolo dell’indennizzo ai titolari di abbonamento mensile o annuale. Una scelta opportuna, a dimostrazione della volontà di Regione Lombardia di tutelare i viaggiatori che quotidianamente viaggiano in treno”.

Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, in merito a quanto indicato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

“Trenord, d’intesa con Regione Lombardia – ha proseguito – ha ritenuto opportuno adeguarsi all’interpretazione fornita dall’Autorità in merito alle soppressioni parziali fornita dall’Autorità con la delibera 58/2025. Un percorso frutto della continua interlocuzione instaurata nel tempo tra Regione, Trenord e ART, proprio per garantire all’utenza un servizio sempre moderno ed efficiente con l’obiettivo di non penalizzare i viaggiatori che hanno diritto a trasporti adeguati e puntuali”.

“Questo provvedimento – ha concluso Lucente – va proprio nella direzione da me auspicata”.

Redazione