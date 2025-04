Trezzano. Inaugurato Piazzale Ramelli, Raimondo (FdI): “Sua memoria renda onore a tutte le vittime dell’odio politico” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 29 aprile 2025 – “Sergio Ramelli oggi avrebbe 69 anni, ne avrà per sempre 18. Brutalmente assassinato per mano dell’antifascismo militante, è stato un esempio per tante generazioni di militanti di destra. A cinquant’anni dal suo sacrificio, può e deve diventare il simbolo di una memoria condivisa, che possa finalmente rendere onore a tutte le vittime della violenza e dell’odio politico. Un monito per i più giovani, perché non debba mai più accadere di morire per le proprie idee.” Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo, che stamattina a Trezzano sul Naviglio, nel milanese, ha partecipato all’inaugurazione di Piazzale Sergio Ramelli.

V. A.