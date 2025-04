AMBIENTE. REGIONE STANZIA 1,3 MILIONI PER MESSA IN SICUREZZA DI VECCHIE DISCARICHE IN PROVINCIA DI MILANO, BRESCIA, BERGAMO E LECCO

ASSESSORE MAIONE: DIAMO RISPOSTE CONCRETE A ESIGENZE DEI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2025. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, un piano di finanziamento da 1,3 milioni di euro per interventi urgenti di gestione e messa in sicurezza di vecchie discariche, segnando una decisa accelerazione nella politica ambientale.

“È una misura concreta – ha sottolineato Maione – per andare incontro alle esigenze dei territori. Questi fondi non sono solo una risposta alle emergenze del passato, ma un segnale chiaro di come la Regione Lombardia intenda prevenire i problemi ambientali, agendo con tempestività e determinazione”.

“La collaborazione con gli enti locali – ha concluso l’assessore – è stata fondamentale per individuare le soluzioni più efficaci considerando le situazioni critiche che si devono gestire sotto il profilo ambientale e sanitario”.

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti tra i diversi interventi: