BERGAMO, INAUGURATA LA VARIANTE DI BOLTIERE. ASSESSORE TERZI: OPERA VIABILISTICA INTERAMENTE FINANZIATA DA REGIONE CON 5 MILIONI DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Boltiere/BG, 30 aprile 2025. Taglio del nastro oggi per la Variante di Boltiere (BG), opera viabilistica interamente finanziata da Regione attraverso il Piano Lombardia con oltre 5 milioni di euro. Alla cerimonia era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi che negli anni ha seguito l’iter dell’intervento promuovendo il decisivo investimento regionale, il sindaco Osvaldo Palazzini, il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Infrastrutture Mauro Bonomelli.

ASSESSORE TERZI: INFRASTRUTTURA MOLTO ATTESA DAL TERRITORIO – “Mi sono attivata fin da subito – ha sottolineato l’assessore Terzi – per accogliere la richiesta di aiuto del territorio e sbloccare un’opera molto attesa dai cittadini. La Variante di Boltiere consente di sgravare dal traffico il centro abitato del paese, spostando su un asse esterno i flussi dei mezzi pesanti e dei pendolari, con ricadute positive per quanto riguarda l’aumento della sicurezza stradale e il miglioramento della qualità della vita dei residenti”.

L’IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA – “Per Boltiere – ha proseguito Terzi – è un giorno davvero importante e questa è la dimostrazione che Regione, in sinergia con gli enti locali, riesce a determinare benefici tangibili per la comunità. Abbiamo recuperato le risorse attraverso il Piano Lombardia, il programma regionale di investimenti messo in atto nella fase post pandemica, e lavorato insieme a Comune e Provincia per raggiungere il risultato: un grazie anche all’impresa e alle maestranze. Un lavoro di squadra all’insegna della concretezza bergamasca”.

Regione aveva già messo in campo 155.000 euro per finanziare il primo lotto funzionale della Variante, sempre nell’ambito del Piano Lombardia, a cui si sono aggiunti i 5 milioni di euro necessari per realizzare l’opera nella sua interezza.

Il cantiere è stato aperto nel novembre 2023. La nuova infrastruttura ha un lunghezza complessiva di circa 2 chilometri ed è in variante alla SP ex SS 525 ‘Del Brembo’: comprende la realizzazione di due tratti di strada di nuova esecuzione, e di tre nuove rotatorie: due sulla ex SP 184, e una su via Dante Alighieri.

La nuova variante parte dalla rotatoria esistente sulla ex SS 525 a sud di Boltiere e prosegue su un asse viario della lunghezza di circa 1500 metri verso nord, fino alla nuova rotatoria realizzata in corrispondenza dell’innesto con via Brembate (ex SP 184). Da qui l’opera prosegue lungo via Brembate in direzione est fino a una seconda nuova rotatoria che si collega a nord con via Dante Alighieri, tramite un raccordo della lunghezza di circa 200 metri. In questo punto si innesta una terza nuova rotatoria.

I lavori hanno previsto inoltre la realizzazione di opere integrative quali la riqualifica degli innesti con la viabilità esistente e le opere di natura idraulica e impiantistica.

Ai fondi allocati da Regione Lombardia si sono aggiunti 100.000 euro stanziati dalla Provincia di Bergamo per la realizzazione di una ciclopedonale a lato del tracciato.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA – “Oggi – ha dichiarato il presidente della Provincia, Gandolfi – inauguriamo un’opera strategica per la Pianura bergamasca, una variante frutto dell’impegno congiunto di Provincia e Regione che, insieme al supporto del Comune e all’impegno dell’Impresa appaltatrice, è stata realizzata rispettando costi e tempi previsti. Un’opera che sarà capace di agevolare cittadini e turisti negli spostamenti e che promuove anche le forme di mobilità dolce”.

SINDACO DI BOLTIERE – “Ringrazio Regione Lombardia – ha detto il sindaco di Boltiere, Palazzini – e ringrazio in particolare il presidente Attilio Fontana e l’assessore Claudia Maria Terzi, per aver reso possibile la messa a terra di quest’opera fondamentale per la nostra comunità. Senza l’aiuto di Regione sarebbe stato veramente molto difficile realizzare la Variante. Grande merito va all’assessore Terzi che ha saputo accogliere le nostre necessità con la volontà e sensibilità per il territorio che la contraddistingue. Ringrazio anche la Provincia che è il soggetto attuatore dell’opera”.

