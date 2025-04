Como, ubriaco irregolare sul territorio importuna i passanti, insulti e minacce anche ai poliziotti, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 30 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per resistenza, minacce a Pubblico Ufficiale ed ubriachezza molesta, un 29enne originario della Somalia, senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia ed irregolare sul territorio. Verso le 17.30 di ieri pomeriggio, una volante è stata inviata in Piazza San Rocco dove era segnalata la presenza del 29enne, completamente ubriaco, che stava disturbando i passanti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto procedendo alla sua identificazione che, sprovvisto di documenti, per tutta risposta ha iniziato ad inveire contro gli agenti spintonandoli, incalzando una condotta sempre più violenta.

A questo punto, con non poca difficoltà, l’uomo veniva assicurato nell’auto di servizio e portato in Questura continuando però nel tragitto, a sferrare calci e pugni dall’interno della volante senza peraltro danneggiarla. Una volta in Questura, gli agenti procedevano all’identificazione del 29enne che, oltre ad essere irregolare sul territorio, aveva precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione. Gli esperti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como sono già a lavoro per valutare l’emissione di un provvedimento, da sottoporre al Questore di Como Marco Calì, nei riguardi del 29enne somalo.