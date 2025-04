Dal 9 al 25 maggio apre i battenti O’rione in Festa! – IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2025 – L’Opera Don Orione di Milano è pronta a “vestirsi a festa” e ad accogliere, dal 9 al 25 maggio, l’evento nato 21 anni fa per ricordare la canonizzazione di San Luigi Orione.

Da allora “O’rione in Festa” è diventato un appuntamento imprescindibile per il quartiere, e non solo, offrendo occasioni di incontro, solidarietà e intrattenimento per tutte le età.

Grazie all’impegno di numerosi volontari, di diverse età, che vivono un’esperienza di altruismo, è possibile realizzare un evento che, oltre a favorire una socialità cordiale e solidale, ha anche un chiaro scopo benefico, poiché il ricavato delle varie attività organizzate è destinato a progetti di solidarietà a sostegno di missioni orionine in Amazzonia, Madagascar ed Albania ed in zone di conflitto, come Ucraina.

Quest’anno il tema che lega l’intera manifestazione è quello della Speranza, in sintonia con il Giubileo: un filo conduttore che intende trasmettere un messaggio di fiducia nel futuro, di condivisione e di rinascita. Attraverso tante iniziative, tra cui la Festa dei Popoli, la serata dibattito su Jèrôme Lejeune, la Cena di Gala, la O’rion run e la Santa Messa a ricordo dei 21 anni dalla canonizzazione del fondatore, l’evento vuole essere un’occasione per esprimere il senso di comunità, riscoprire la bellezza dello stare insieme guardando avanti con ottimismo e determinazione.

Un programma ricco di attività



O’rione in Festa apre ufficialmente i battenti venerdì 9 maggio con la Baby Dance e il Gioco Aperitivo, coinvolgendo grandi e piccini con musica e giochi dove il divertimento è assicurato.

Una festa non è festa senza musica e questa non fa eccezione: si inizia venerdì 9 maggio con la band pop e rock dei 9teen, mentre domenica 11, il Coro Orlando di Lasso eseguirà il concerto “musica polifonica dal mondo”; nel weekend successivo, domenica 18, il rock sarà protagonista con la band 40rocks, mentre venerdì 23 la “southern night” prevede balli country e le note blues della Nasty Granny’s Blues Band; sabato 24 sarà la volta di Andrea Rotoli & Friends, con il suo inconfondibile sound jazz e domenica 25 gran finale con musica da ballare per ogni età.

Ampio spazio è riservato alle attività sportive, tra il Torneo di Calcio a Cinque, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben sedici squadre, e le serate delle Finali di Coppa Italia ed Europa League dove si potrà fare il tifo senza timore di disturbare i vicini.

Un punto di forza della festa è quello della ristorazione: anche qui decine di volontari prestano la loro opera per offrire ai partecipanti un’ampia proposta gastronomica presso il ristorante e la griglieria: oltre ad alcune “serate a tema” già collaudate – “Paella & Sangria” (11/5), “Cena con Delitto” (16/5) e “Cena di Gala” (24/5) a cura de Il Luogo di Aimo e Nadia – per l’edizione 2025 è prevista la serata “Roma nun fa la stupida stasera”, cena cantata a base di specialità romane (17/5), oltre alla “Malto e Luppolo Experience” (16/5), con degustazione di una selezione di birre. Insomma, tante occasioni per stare insieme assaporando gusti autentici in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Non mancheranno due momenti che daranno un significato profondo alla manifestazione, legandola indissolubilmente al concetto di “speranza”. Il 15 maggio, Pierluigi Strippoli, professore di biologia applicata all’Università di Bologna, condurrà una serata dibattito dal titolo “La ricerca compagna di speranza. Jèrome Lejeune: una vita per le persone con Trisomia 21 (sindrome di Down)”: un viaggio alla scoperta di un possibile intervento sulla capacità cognitiva delle persone affette dalla sindrome di Down per migliorarne la vita; e poi, domenica 25, si rinnoverà l’appuntamento con la O’rion Run, una “corsa non corsa” per le vie del quartiere con la partecipazione speciale degli ospiti del Piccolo Cottolengo, il centro aperto da San Luigi Orione oltre 90 anni fa a Milano, con l’obiettivo di promuovere inclusione e condivisione.

“Orione in Festa” si propone dunque come un’occasione unica per trascorrere giornate all’insegna del divertimento, della socialità e della scoperta, offrendo un ampio ventaglio di esperienze capaci di soddisfare ogni interesse e fascia d’età.

Il calendario completo di “O’Rione in Festa” sarà disponibile a breve sul sito https://parrocchia.donorionemilano.it, sulla pagina Facebook DonOrioneMilano e Instagram donorionemilano.

Per prenotarsi agli eventi: https://orioneinfesta.donorionemilano.it/portal/home

Per ulteriori informazioni: segreteria.orioneinfesta@donorionemilano.it

L’Opera Don Orione di Milano comprende la grande struttura del Piccolo Cottolengo, che ospita al suo interno numerosi servizi. Da oltre 90 anni è attiva una RSD (Residenza Sanitaria per Disabili), che accoglie persone con disabilità. A essa si affiancano una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per anziani, un nucleo di cure intermedie, un ambulatorio fisioterapico e uno odontoiatrico. Recentemente è stato avviato anche un servizio di cure domiciliari.

L’Opera include inoltre la Parrocchia di San Benedetto, con un vivace Oratorio e numerose iniziative pastorali. Sono presenti anche una società sportiva di calcio, un centro anziani e un Centro Caritas, che offre diversi servizi come il Centro di Ascolto, il Guardaroba, la Borsa della Spesa e altri ancora.

Completano l’Opera Don Orione la Casa del Giovane Lavoratore, una struttura ricettiva aperta sia a uomini che a donne, la Scuola Materna e un Nido dell’Infanzia.