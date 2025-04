INNOVACULTURA, ASSESSORE CARUSO: DA REGIONE 3 MILIONI DI EURO PER LA SECONDA EDIZIONE DEL BANDO

APPROVATO SCHEMA DI ACCORDO CON FONDAZIONE CARIPLO E UNIONCAMERE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2025. Uno stanziamento di 3 milioni di euro per sostenere la seconda edizione di ‘InnovaCultura’. Lo prevede lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

ASSESSORE CARUSO: INNOVACULTURA HA PRODOTTO GRANDI RISULTATI – “Visti i numeri generati dalla scorsa edizione di InnovaCultura – ha commentato l’assessore Caruso – abbiamo ritenuto fosse doveroso replicare questa esperienza insieme a Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia. L’obiettivo di questa seconda edizione è supportare la crescita e l’innovazione del settore culturale e creativo, degli istituti e luoghi della cultura lombardi, che rappresentano un comparto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della Lombardia. Intendiamo attivare iniziative volte a sviluppare nuove competenze e promuovere il progresso degli istituti culturali attraverso la creazione di collaborazioni con le imprese attive nel settore culturale e creativo in vari ambiti come arti visive, arti performative, patrimonio culturale, editoria, musica, radiotelevisione, cinema, videogiochi, imprese dei settori digitale, architettura, design e comunicazione.

Le imprese attive nel settore culturale e creativo riceveranno supporto sia attraverso percorsi di accompagna-mento e potenziamento, sia mediante l’eventuale assegnazione di un contributo economico per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi in ambito culturale. Gli istituti e i luoghi della cultura saranno i destinatari diretti dei progetti pilota sviluppati dalle IMPRESE, che fungeranno da modelli innovativi per la fruizione della cultura, con un focus specifico sull’integrazione delle tecnologie digitali.

INNOVACULTURA SECODA EDIZIONE, I DETTAGLI – Nello specifico, per il finanziamento delle iniziative previste dall’accordo di collaborazione sono state individuate risorse finanziarie a carico di Regione Lombardia attraverso il PR FESR 2021-2027 pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2027, con 400.000 euro a carico di Fondazione Cariplo per l’anno 2025. Dopo la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti, saranno approvati i criteri e il bando rivolto a partenariati costituiti da Istituti e luoghi della cultura lombardi e imprese culturali e creative per lo sviluppo dei progetti innovativi in ambito culturale.

INNOVACULTURA SECONDA EDIZIONE, LE FASI

* Fase 1: Lancio di una Call for Interest finalizzata a raccogliere l’interesse a partecipare al progetto da parte degli istituti e dei luoghi della cultura lombardi; * Fase 2: Identificazione degli ambiti di innovazione, realizzazione di workshop territoriali di co-design per individuare i bisogni trasformativi specifici per ogni territorio e ascolto degli istituti e luoghi della cultura anche considerazione delle possibilità di miglioramento emerse a seguito della prima edizione di InnovaCultura; * Fase 3: Lancio di una Call for Solutions per identificare le startup e le PMI più innovative che rispondono agli ambiti di innovazione individuati; * Fase 4: Realizzazione di workshop di innovation engagement per gli istituti e luoghi della cultura sull’innovazione culturale, che esploreranno le potenzialità delle nuove tecnologie e favoriranno un’interazione iniziale con le Imprese attive nel settore Culturale e Creativo (ICC) selezionate nella fase 3; * Fase 5: Implementazione di un percorso di potenziamento delle ICC selezionate nella fase 3, con moduli formativi, mentoring One-to-One e organizzazione di eventi di confronto strutturato tra istituti e luoghi della cultura e ICC, finalizzati alla creazione di partnership per avviare progetti pilota; * Fase 6: Organizzazione di un evento dedicato all’innovazione in ambito culturale, finalizzato a presentare il bando regionale e a realizzare azioni di impact investing delle migliori ICC partecipanti al percorso di potenziamento; * Fase 7: Lancio di un bando regionale rivolto a partenariati tra ICC e istituti e luoghi della cultura lombardi per sviluppare progetti innovativi nel settore culturale; * Fase 8: Selezione dei progetti ed erogazione dei contributi.



