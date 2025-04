Invisible Touch con FavolaFolle, storie di Buccinasco in un’opera d’arte partecipata

Sabato 10 e domenica 11 maggio un percorso tra i luoghi della nostra città in sette tappe per compiere un viaggio narrativo e sensoriale, per ascoltare le storie di cittadine e cittadini e compiere piccole azioni. Un evento realizzato grazie al contributo del Comune di Buccinasco e della Fondazione Comunità Milano.

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 30 aprile 2025 – “Abbiamo chiesto alle persone di Buccinasco un ricordo

intimo legato a un luogo specifico della città. Abbiamo rielaborato le storie fino a formare sette tappe di un percorso installativo. Dieci persone alla volta, in gruppo, compiranno un viaggio narrativo e sensoriale tornando forse a giocare, tornando forse bambini”.

Un’opera d’arte partecipata e itinerante, è “Invisible Touch”, prodotta dalla Compagnia Teatrale FavolaFolle e realizzata grazie al contributo del Comune di Buccinasco e della Fondazione Comunità Milano.

Si terrà a Buccinasco sabato 10 e domenica 11 maggio (sabato in turni di un’ora dalle 14 alle 19, domenica dalle 11 alle 19) attraverso i luoghi del nostro territorio comunale, luoghi non solo fisici ma anche narrativi e sensoriali.

Nei mesi scorsi, infatti, FavolaFolle ha incontrato cittadine e cittadini di Buccinasco con un lungo lavoro di scoperta e ascolto. Ne sono nati sette racconti, storie realmente accadute a Buccinasco che formeranno un percorso in sette tappe, unite dal filo rosso della narrazione.

I partecipanti, in gruppi di dieci persone alla volta, ascolteranno le storie attraverso le cuffie e saranno chiamati a interagire con le installazioni presenti in ogni tappa dando vita a piccole azioni di arte partecipata.

Un evento di grande impatto emotivo che permetterà al pubblico di entrare in contatto con vite vissute e conoscere così la storia intima della nostra comunità.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: l’installazione ha la durata di circa 1 ora e mezza e durante l’arco delle due giornate sono previsti diversi orari di ingresso.

Sabato 10 maggio l’evento si terrà dalle 14 alle 20, con turni ogni ora (ultimo ingresso

alle 19). Domenica si inizia alle 11 con due turni al mattino (alle 11 e alle 12) e sei al

pomeriggio (dalle 14, con ultimo ingresso alle 19).

Il ritrovo, 15 minuti prima del turno selezionato (un turno per ogni ora), per entrambi i

giorni sarà presso il Parco Spina Azzurra (via Grancino) dove inizierà il viaggio narrativo.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 392 9939299 – info@favolafolle.com

oppure on line tramite il link EventBrite: https://tinyurl.com/INVISIBLET

Invisible Touch è scritto da Elvio Logato e diretto da Carlo Compare. Installazioni di

Maria Spazzi, organizzazione di Oriana Scialino e Giada Cantone. Produzione:

FavolaFolle

Interpretato da Matteo Baratto, Camilla Barbarito, Letizia Bottero, Alessandro

Certolanza, Diego Dehò, Walter Leonardi, Folco Orselli, Flavio Pirini, Elena Scalet,

Beatrice Schiros.

Redazione