Nasce il “Primo Soccorso Ortopedico” a Roma nel Municipio VII, Zona Don Bosco.

Diagnostica Nobiliore attiva un presidio specialistico contro il sovraffollamento dei Pronto Soccorso

(mi-lorenteggio.com) ROMA 30 APRILE 2025 – In un momento in cui il sistema sanitario regionale è messo sotto pressione da un costante e crescente ricorso ai Pronto Soccorso, nasce nella Capitale un’iniziativa privata che mira a intercettare un bisogno reale e urgente: la gestione tempestiva e qualificata delle urgenze ortopediche. Presso la Diagnostica Nobiliore, nel quartiere Don Bosco – nei pressi di via Tuscolana – è attivo un nuovo servizio di Primo Soccorso Ortopedico, pensato per offrire ai cittadini una risposta rapida e specializzata in caso di traumi, distorsioni, fratture e altre problematiche acute a carico dell’apparato muscolo-scheletrico.

L’emergenza silenziosa dei Pronto Soccorso romani e laziali

Nel solo 2024, secondo i dati ufficiali della Regione Lazio, gli accessi nei Pronto Soccorso della regione hanno superato quota 1,7 milioni – con un incremento del 10,2% rispetto al 2022. A Roma e provincia, questo fenomeno si traduce quotidianamente in centinaia di pazienti in attesa di una valutazione o di un ricovero, con tempi medi superiori alle 21 ore per il passaggio dalla visita alla disponibilità di un posto letto.

La situazione ha determinato una pressione costante sulle strutture pubbliche, generando disagi per pazienti e operatori sanitari, rallentamenti nei percorsi di cura e un ricorso sempre più frequente alle prestazioni urgenti anche per problematiche che potrebbero essere gestite altrove.

Tra le principali cause di accesso in emergenza, i traumi muscolo-scheletrici rappresentano una fetta consistente, soprattutto nei mesi invernali o in coincidenza con la ripresa di attività sportive. Le fratture, le distorsioni articolari e le contusioni costituiscono una quota rilevante di accessi codificati come “bianchi” o “verdi”, quindi non immediatamente gravi, ma che necessitano comunque di valutazioni cliniche e diagnostiche accurate.

Una risposta territoriale specializzata

È in questo contesto che Diagnostica Nobiliore propone una risposta alternativa, all’interno di una rete privata accreditata già attiva da anni nel campo della diagnostica e della specialistica ambulatoriale. Il servizio di Primo Soccorso Ortopedico nasce per alleggerire i Pronto Soccorso pubblici da una parte della domanda, offrendo a cittadini adulti e pediatrici un accesso diretto, rapido e senza necessità di impegnativa per problematiche ortopediche di natura traumatica o infiammatoria.

L’obiettivo è duplice: garantire al paziente un trattamento tempestivo e appropriato e contribuire a decongestionare le strutture ospedaliere, restituendo ai Pronto Soccorso la loro piena funzione di presidio per le urgenze gravi e tempo-dipendenti

Perché un Primo Soccorso Ortopedico?

Le urgenze ortopediche, pur non essendo sempre gravi, sono tra le più comuni. In ambito nazionale si stima che circa il 15-20% degli accessi ai Pronto Soccorso riguardi problemi a carico di ossa, articolazioni, tendini e muscoli, con particolare incidenza tra anziani e sportivi. Inoltre, nei bambini e adolescenti, le cadute e i traumi lievi sono frequenti, e spesso non trovano risposta rapida nelle strutture pubbliche a causa della cronica carenza di personale e posti letto pediatrici.

Un presidio come quello proposto da Diagnostica Nobiliore si inserisce quindi in una logica di sussidiarietà funzionale, offrendo uno spazio intermedio tra l’automedicazione e l’ospedale, utile a intercettare e risolvere tempestivamente quei casi che, pur richiedendo intervento medico, non hanno carattere di emergenza-urgenza assoluta.

Patologie trattate e prestazioni offerte

Il servizio si rivolge in particolare a:

Fratture e microfratture ossee

Distorsioni articolari (spalla, ginocchio, caviglia)

Lesioni tendinee e legamentose

Contusioni da trauma diretto

Infiammazioni articolari acute o post-traumatiche

Il percorso clinico prevede:

Esami diagnostici in sede (radiografie, ecografie articolari e risonanza magnetica, secondo indicazione medica)

(radiografie, ecografie articolari e risonanza magnetica, secondo indicazione medica) Valutazione ortopedica specialistica

Trattamenti immediati, come bendaggi funzionali, applicazione di stecche o tutori, infiltrazioni articolari o aspirazioni di liquido sinoviale

Tutte le prestazioni vengono erogate in un’unica sede, con tempi di attesa minimi, e la possibilità di ricevere il trattamento entro un’ora dalla richiesta, garantendo così una presa in carico tempestiva e completa.

Un presidio territoriale accessibile

La Diagnostica Nobiliore si trova in Viale Marco Fulvio Nobiliore 43, nel quartiere Don Bosco, zona ben servita del Municipio VII di Roma, facilmente raggiungibile dalla linea A della metropolitana (fermata Giulio Agricola) e da numerose linee bus. L’accesso al servizio è diretto, senza bisogno di prescrizione da parte del medico curante, e può avvenire tramite:

Segreteria centrale : 06 97630120

: 06 97630120 WhatsApp dedicato : 370 3338681

: 370 3338681 Email: info@diagnosticanobiliore.it

Il servizio è attivo nei giorni feriali, con disponibilità garantita entro un’ora dalla chiamata per la presa in carico da parte di un medico ortopedico.

Redazione