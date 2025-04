Raptor Engineering inaugura l’Italiano GT Endurance a Misano

Il 2-4 maggio primo impegno stagionale per il team modenese, che dopo il titolo GT Cup 2024 nello Sprint, quest’anno inizia il Tricolore più prestigioso dalla serie di durata schierando due Porsche 911 GT3 Cup per Palma-Olivieri-Navatta e Carboni-Di Benedetto-Nicolosi. La 3 ore di gara domenica alle 14.10 in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in differita su RaiSport

(mi-lorenteggio.com) Modena, 30 aprile 2025. Inizia al Misano World Circuit il Campionato Italiano GT Endurance 2025, che il prossimo weekend (2-4 maggio) saluta l’approdo del team Raptor Engineering. Dopo aver vinto il titolo 2024 in GT Cup II nella serie Sprint, quest’anno la compagine modenese rilancia la sfida con un doppio e prestigioso programma tricolore che prevede l’impegno anche nella serie “lunga”, quella appunto delle gare di durata, più vicina ai classici standard delle grandi corse endurance, con tanto di equipaggi con 3 piloti e rifornimento ai box: una novità assoluta per la squadra. Sul circuito romagnolo il team diretto da Andrea Palma e Isabelle Maserati si schiera al via con due Porsche 911 GT3 Cup iscritte sempre nella categoria GT Cup II, uno in classe Pro-Am e l’altro in classe Am.

Nella prima si sdoppia il ruolo dello stesso team principal, con Palma che si rigetterà nella mischia anche al volante. Collaudatore ufficiale della Pagani e già pilota affermato, il driver romano classe 1976 ritroverà in equipaggio Massimo Navatta, il gentleman driver parmense con il quale lo scorso anno ha conquistato il titolo “Sprint” con 6 vittorie su 8 gare, e il giovanissimo portacolori Flavio Olivieri, talentuoso rookie romano che a soli 18 anni affronta la sua prima stagione nel Tricolore GT dopo essere stato fra i migliori giovani della Carrera Cup Italia 2024. In classe Am, la seconda 911 GT3 Cup by Raptor Engineering sarà invece condivisa da un equipaggio inedito con tre piloti new-entry in squadra. L’equipaggio è formato da viterbese Gianluca Carboni, dal palermitano Davide Di Benedetto e dal catanese Giuseppe Nicolosi, tutti con già esperienze nel GT Italiano.

Primo round dei quattro che compongono il calendario del Tricolore Endurance, il programma del Misano World Circuit prevede FP1 ed FP2 venerdì alle 11.35 e alle 16.30. Sabato terza sessione di prove libere alle 9.15 e qualifiche dalle 18.00 con un turno per ciascun pilota. Domenica 4 maggio le decisive tre ore di gara dalle 14.10. Diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Il team principal e pilota Andrea Palma: “Questo è un campionato che ci proietta nel mondo reale delle grandi corse endurance e Gran Turismo, per Raptor un primo step molto importante verso possibili sviluppi futuri. La squadra si è dovuta preparare nei mezzi, negli uomini e nelle stesse vetture per poter effettuare i pit-stop con rifornimento e cambi gomme. La sfida è in realtà iniziata già da mesi. Misano è una ‘prima volta’ che in parte ci sta ‘pressando’ psicologicamente proprio perché sperimenteremo cose nuove. Abbiamo cercato di prepararci al meglio allenandoci in factory e abbiamo testato proprio a Misano la settimana scorsa con alcuni dei nostri piloti e del lavoro svolto siamo rimasti soddisfatti. Siamo pienamente concentrati su noi stessi, non guardiamo a rivali e avversari, la tipologia delle vetture, il format e la complessità di queste gare sono molto sfidanti e quindi l’unico aspetto che davvero conta sarà quello di fare tutto bene come team”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Nella foto Raptor Palma e Navatta vincenti nel Tricolore GT Sprint 2024 a Misano

Redazione