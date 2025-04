Rozzano, 3 maggio – In 144 nuoteranno a ritmo di musica per sostenere i giovani malati di leucemia:

è la Eliminator Challenge Night di Abbracciamoli Onlus

La gara è il primo appuntamento del Tour 2025 di Abbracciamoli Onlus, che organizza eventi sportivi inclusivi per raccogliere fondi a favore dei reparti di ematoncologia pediatrica, ed è patrocinata da Regione Lombardia. Obiettivo: finanziare un comitato scientifico che darà supporto psicologico a ragazzi e ragazze dopo le cure per la leucemia.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 30 aprile 2025. Una gara di nuoto a eliminazione adrenalinica, scandita dalle note dei DJ, in cui 144 partecipanti divisi in 24 squadre si sfideranno finché non trionferà uno solo di loro: è la Eliminator Challenge Night che si terrà venerdì 3 maggio, dalle 19.30 alle 22.30, al Centro Sportivo Targetti di Rozzano (MI), evento che unisce sport, competizione, e divertimento per tutti (anche sugli spalti). Con un ingrediente in più che fa la differenza: la solidarietà. I fondi raccolti serviranno infatti a sostenere un progetto a favore di bambini e ragazzi malati di leucemia a cura di Abbracciamoli Onlus, associazione da anni impegnata a fianco dei giovani pazienti con l’organizzazione di eventi inclusivi incentrati sul binomio sport-salute (fisica e mentale).

«L’evento si svolge di notte, con un’illuminazione mozzafiato a base di luci LED e stroboscopiche che danzano al ritmo della house music. Sarà coinvolgente anche per chi non nuota, perché la piscina si trasformerà così in una vera e propria arena musicale, dove atleti e spettatori si uniscono in un’esperienza coinvolgente e travolgente» spiega il presidente di Abbracciamoli Onlus Alberto Cervi.

144 sono i partecipanti divisi su 24 squadre che si sfideranno in una gara stile “staffetta australiana”. Dopo 4 manches ci sarà un “death match” conclusivo tra i 6 componenti della squadra che ha eliminato le altre. Solo uno sarà l’eliminator che vincerà il premio finale. «Ma tutti, proprio tutti – sottolinea Cervi – si saranno divertiti e avranno contribuito ad aiutare chi soffre delle patologie correlate alla leucemia».

L’ingresso è gratuito e sarà possibile fare una donazione sul posto per sostenere il nostro progetto di Abbracciamoli.

La Eliminator Challenge Night è il primo degli appuntamenti di Abbracciamoli Tour 2025 “Lo sport allena la mente”. L’evento di Rozzano (come quello conclusivo che si terrà a Lodi a ottobre, una Ultramaratona di nuoto) è patrocinato da Regione Lombardia e l’intero Tour rientra nel programma di celebrazioni di “Italia dei Giochi”, prestigiosa serie di iniziative di avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

A organizzare questa iniziativa è Abbracciamoli Onlus, associazione da anni impegnata nel settore che quest’anno si è data l’obiettivo più ambizioso e innovativo di sempre: «Costituire un comitato scientifico multidisciplinare per seguire ragazzi e ragazze dal punto di vista della salute mentale, tema delicatissimo ma che spesso passa in secondo piano quando ci si concentra, in primis, sulle cure salva vita. Gli ex pazienti bambini, però, sono segnati nel fisico quanto nella mente. E, per garantire loro un futuro dopo la malattia, è fondamentale prendersi cura delle loro fragilità con percorsi personalizzati. Servono attenzione, servono specialisti dedicati e, soprattutto, servono finanziamenti: il nostro obiettivo è raccogliere 40.000 euro entro la fine dell’anno», spiega Alberto Cervi.

L’impegno di Abbracciamoli Onlus per i giovani pazienti

L’associazione nasce nel 2013 per supportare la ricerca sulla leucemia e sulle patologie a essa correlate, principalmente attraverso raccolte fondi legate all’organizzazione di manifestazioni sportive animate da uno spirito di condivisione e aiuto reciproco. In 12 anni di attività, Abbracciamoli ha costruito una rete di sostegno attraverso lo sport, coinvolgendo atleti, volontari e sostenitori. Sono stati organizzati 48 eventi sportivi, con oltre 6.474 partecipanti e oltre 35.000 euro raccolti.

Questo si è tradotto in aiuti concreti destinati alla ricerca sulla leucemia pediatrica e al supporto delle famiglie coinvolte, con donazioni che destinate a centri di riferimento per la ricerca e la cura come il Centro Maria Letizia Verga, l’Ospedale San Matteo di Pavia e il Burlo di Trieste. Hanno garantito ai pazienti l’accesso a terapie necessarie e alle famiglie un sostegno economico nei momenti più difficili.

Dalla consapevolezza che l’ospedalizzazione prolungata e le terapie lasciano segni profondi, non solo sul corpo ma anche nella mente di chi ha vissuto la malattia, nasce l’obiettivo 2025 di costituire un comitato scientifico multidisciplinare focalizzato sulle fragilità di ragazzi e ragazze.

«Affrontare la leucemia significa non solo vincere la battaglia contro la malattia, ma anche imparare a convivere con le patologie correlate e le fragilità che questa esperienza lascia dietro di sé. L’ansia, la perdita di autostima, la paura di una ricaduta o la difficoltà a ritrovare una quotidianità serena sono solo alcune delle sfide che i pazienti seguiti dal protocollo pediatrico, che accompagna bambini, adolescenti e giovani adulti fino ai 20 anni, devono affrontare dopo la fine delle cure» ricorda Alberto Cervi.

Eliminator Challenge Night

Parte di Abbracciamoli Tour 2025 – “Lo sport allena la mente”

Quando: venerdì 3 maggio, dalle 19.30 alle 22.30

Dove: Centro Sportivo Targetti, Via B. Buozzi 107, 20089 – Rozzano MI

Ingresso gratuito

Calendario Abbracciamoli Tour 2025: https://www.abbracciamoli.it/eventi-in-programma/

Abbracciamoli ONLUS – Associazione senza scopo di lucro che si fa portavoce di valori condivisi tra il mondo dello sport e quello della cura della leucemia, organizzando eventi in cui atleti, sportivi e semplici spettatori possano contribuire tramite donazioni, a dare maggiori possibilità alla ricerca, alla cura e all’assistenza medica al fine di garantire ai pazienti e alle loro famiglie, più elevate possibilità di guarigione e miglior qualità di vita. www.abbracciamoli.it

