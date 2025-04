Sicurezza, salta sopralluogo di Tovaglieri e Verri (Lega) a campo rom di Chiesa Rossa. “Noi minacciati, soldi contribuenti sprecati per integrazione impossibile”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2025 – “Le costose politiche per l’integrazione dei rom hanno miseramente fallito e quanto è successo oggi in via Chiesa Rossa lo sta a dimostrare: abbiamo dovuto rinunciare a fare un sopralluogo nel campo nomadi a causa delle minacce alla nostra incolumità ricevute da un gruppo di rom all’esterno dell’insediamento, proprio mentre Polizia Locale e Carabinieri erano presenti, con un notevole dispiegamento di forze, solo per permettere ai tecnici di MM di effettuare una semplice ispezione nella struttura in vista del futuro sgombero”. Lo ha dichiarato oggi l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri, che per questa mattina aveva programmato una visita al campo rom di via Chiesa Rossa insieme al consigliere comunale e capogruppo leghista Alessandro Verri. “Non possiamo accettare che sul territorio di Milano ci siano zone franche, dove gli occupanti pretendono di vivere al di sopra delle regole – ha proseguito la parlamentare europea. – Invito i funzionari di Bruxelles a venire qui per rendersi conto di come l’UE abbia buttato dalla finestra 21 miliardi di euro dei contribuenti europei in piani pluriennali di inclusione per chi non ha alcuna volontà di integrarsi”. Il consigliere Alessadro Verri ha ricordato che il campo nomadi autorizzato “è costato ai cittadini onesti 1,5 milioni di euro negli ultimi 5 anni e, ciononostante, è stato trasformato in un fortino dell’illegalità, caratterizzato da allacciamenti abusivi, attività illecite, abbandono di rifiuti, roghi di auto rubate, risse e faide. La proposta del Comune, rifiutata con sdegno dagli occupanti, di trasferire le famiglie rom di via Chiesa Rossa nelle case popolari, in barba alle graduatorie a cui devono sottostare le famiglie milanesi, non solo è iniqua – conclude il capogruppo della Lega – ma rischia anche di portare degrado e criminalità in quartieri finora tranquilli, come accaduto a Niguarda con l’arrivo dei rom sgomberati dal campo di via Vaiano Valle”. A conclusione della visita, Tovaglieri ha sottolineato che “l’unico modo per integrare i rom è che queste persone rispettino la legge come tutti gli altri cittadini”.

Redazione