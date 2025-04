SPORT PARALIMPICO, REGIONE LOMBARDIA E CIP ANCORA INSIEME PER PROMUOVERE LE ATTIVITA’

APPROVATO IL NUOVO ACCORDO CON 105 PERCORSI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2025. Regione Lombardia rinnova e rafforza il proprio impegno a sostegno dell’avviamento allo sport di persone con diverse abilità approvando il nuovo schema di Accordo di collaborazione con il Comitato italiano paralimpico Lombardia. L’intesa è stata deliberata dalla Giunta regionale e prevede un investimento complessivo di oltre 66.000 euro. Di questi, 63.000 euro stanziati dalla Regione Lombardia, per la realizzazione della settima edizione del ‘Progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità’.

“Con questo nuovo accordo – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – confermiamo il nostro impegno per offrire a tutti, anche a chi parte da una condizione di maggiore fragilità come la disabilità motoria o intellettiva, la possibilità di scoprire il valore educativo, relazionale e riabilitativo dello sport”.

“Vogliamo offrire – ha aggiunto – percorsi reali, costruiti sulle esigenze dei partecipanti, perché ogni persona possa riscoprire il proprio talento e potenziale, trasformando la propria specificità in un valore e in un’opportunità. Tutto ciò deve essere inteso sia come percorso di crescita personale sia come arricchimento dell’intera collettività”.

Il progetto si rivolge a persone con disabilità che non abbiano precedenti tesseramenti sportivi e che desiderano iniziare un percorso sportivo con una società affiliata a una delle discipline paralimpiche riconosciute. Saranno attivati 105 percorsi individuali della durata di 30 ore ciascuno. L’obiettivo è quello di avvicinare i partecipanti allo sport e di incentivare il loro tesseramento assicurando così una continuità e benefici a lungo termine.

A cofinanziare il progetto sarà anche il Comitato italiano paralimpico. Il programma si svilupperà su tutto il territorio regionale. Dopo la sottoscrizione dell’intesa, che sarà siglata in modo da garantire continuità con i precedenti accordi, la collaborazione si estenderà fino al 30 novembre 2026.

“Con questa iniziativa – ha concluso Federica Picchi – Regione Lombardia e Cip rinnovano così una partnership avviata con successo già a partire dal 2019. Nella sola stagione 2024/2025, sono stati attivati 139 percorsi sportivi dedicati a persone con disabilità fisica, intellettivo-relazionale e sensoriale”.

Nella foto Federica Picchi e Pierangelo Santelli presidente Cip

Redazione