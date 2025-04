Voghera. Ferisce massaggiatrice con un coltello e fugge all’arrivo delle Guardie Giurate Sicuritalia e Forze dell’Ordine.

È successo ieri sera, poco dopo le 23, in un appartamento in cui una donna di origini cinesi praticava massaggi. Un uomo sulla trentina, al momento del pagamento, ha ferito alle mani la massaggiatrice con un coltello, le ha rubato effetti personali e contanti ed è fuggito all’arrivo delle Guardie Giurate Sicuritalia e delle Forze dell’Ordine. Indagini in corso.

(mi-lorenteggio.com) Voghera (PV), 30 aprile 2025. Attimi di tensione ieri in un appartamento adibito a centro massaggi di Voghera.

Poco dopo le ore 23 un uomo di circa 30 anni ha aggredito una massaggiatrice di origine cinese, ferendola alle mani con un coltello e rubandole in borsello contenente effetti personali e contanti.

A quel punto la donna ha contattato la Centrale Operativa Sicuritalia, chiedendo immediato soccorso. Durante la telefonata gli operatori Sicuritalia hanno ascoltato la voce dell’uomo, che intimava la donna di chiudere la telefonata.

Avvertite contestualmente le Forze dell’Ordine, le Guardie Giurate Sicuritalia si recavano prontamente sul posto, rinvenendo la donna con le mani insanguinate e molteplici segni di sangue per terra. L’aggressore, invece, era fuggito subito dopo l’atto violento. Dal successivo racconto della donna è emerso che l’uomo, dopo un trattamento durato circa 50 minuti, abbia estratto un coltello al momento di pagare la prestazione, minacciando la massaggiatrice, ferendola alle mani, sottraendo il suo borsello e fuggendo con effetti personali e i contanti.

Le indagini sono in corso.

