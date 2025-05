Corsico. Due mezzi del cantiere Cabassina dati alle fiamme

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1° maggio 2025 – Questa notte, sono stati incendiati due mezzi degli operatori che stanno lavorando per riqualificare il parco Cabassina. Le fiamme hanno avvolto i due mezzi pesanti e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che i roghi si propagassero all’interno del parco. Un atto gravissimo e molto pericoloso, che colpisce i lavoratori, l’Amministrazione e tutta la comunità. Un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti che evidentemente cercano di ostacolare e danneggiare chi lavora con impegno, ogni giorno, per tutta la comunità. Grazie ai carabinieri intervenuti sul posto, insieme alla Dirigente, al sindaco Stefano Martino Ventura e all’assessore Maurizio Magnoni. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili degli incendi. “Se pensavate di intimidirci, avete commesso un errore – si rivolge agli autori dei roghi il sindaco Ventura –. Non ci facciamo fermare da questi atti minacciosi. Andiamo avanti a lavorare, come sempre, per Corsico”.

Redazione