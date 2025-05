Grifa e Galli “firmano” la Pam Race 2025. In 450 runner alla Corsa nel Parco Alto Milanese

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 1 maggio 2025 – Mattia Grifa per gli uomini ed Elisa Galli per le donne vincono la prima edizione diurna della PAM Race, la Corsa nel Parco Alto Milanese che unisce i Comuni di Legnano, Busto e Castellanza.

E’ stato un Primo Maggio tutto di corsa con la Pam Race che registra il record di iscritti con 450 pettorali “staccati” sotto l’arco della partenza. E tra questi tante famiglie con i piccoli e gli amici a quattro zampe.

Mattina di sole e cielo azzurro al campo di via della Pace, dove Sport Più, kingmaker del circuito Running People, ha allestito il Village della Pam Race. E runner che animano il centro sportivo già un’ora prima della partenza.

Clima di festa per questa prima edizione diurna e seconda tappa del circuito, che vivrà il terzo appuntamento con la StraResca fissata per domenica 18 maggio.

Tre gare in una: la Fast competitiva FIDAL, la non competitiva e la Family Run – Corsa delle Farfalle con nutriti gruppi di appassionati del Nordic Walking e della Camminata metabolica. Prima della gara esibizione hip hop con le ragazze dello Sporting club.

Poi la gara, nel grande polmone verde del Parco Alto Milanese e un passaggio all’E-Work arena, casa delle Farfalle della UYBA.

«Una bellissima giornata per questa seconda tappa del circuito – ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport Più – La macchina organizzativa è già proiettata sulla terza tappa del circuito a Rescaldina con la StraResca».

In via della Pace erano presenti il vicesindaco di Castellanza Cristina Borroni e l’assessore allo Sport di Busto Luca Folegani anche in veste di runner. Al via c’era anche Giuditta Lualdi, la nuova team manager della UYBA e madrina della Corsa delle Farfalle.

A esprimere grande soddisfazione Flavio Castiglioni, presidente runner del Parco Alto Milanese: «Bellissimo vedere la natura protagonista di una corsa che sta crescendo nei numeri e che piace sempre di più».

Infine i due team di runner che hanno collaborato alla Pam Race 2005, ovvero i Runners Legnano capitanati da Annalisa Bombelli e i Bumbasina Run di Busto guidati da Andrea Macchi.

Il podio Uomini: Mattia Grifa, Azzurra Garbagnate; Stefano Tettamanti, Azzurra Garbagnate; Umberto Primi, Runners Legnano.

Il podio Donne: Elisa Galli, N. Atletica Arconate; Stefania Magnoni, Runners Legnano; Monica Vazzana, Runners Legnano.

Le classifiche ufficiali online sul sito www.sportpiu.org