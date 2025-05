In tempo di vacanza arrivano le novità sulla sicurezza stradale a favore dei nostri amici a 4 zampe e dei loro padroni… iniziativa da non perdere!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 maggi 2025 – Sarà nella data di Domenica 4 Maggio alle ore 10.30 l’apertura in Vigevano (PV) dell’Hotel Per Gatti “Casale Dolce Così 2.0”

Dopo il grande successo ottenuto dall’apertura del primo Hotel Luxury per Soli Gatti “Casale Dolce Cosi” in Ozzero (Mi) e le tante adesioni e prenotazioni di camere per chi non può portare con sé il proprio gatto, ma desidera garantirgli comunque serenità, coccole e benessere, il 4 maggio aprirà i battenti il nuovo hotel a Vigevano, in corso Milano 18.

Un’intera giornata all’insegna di grandi novità.



Infatti, con l’approssimarsi del periodo vacanziero e la voglia di viaggiare con i nostri amici a 4 zampe, all’inaugurazione saranno presenti esperti in tema di sicurezza di fama internazionale che daranno indicazioni ed effettueranno dimostrazioni di strumenti per viaggiare in totale serenità, garantendo l’incolumità per tutti gli occupanti, umani e animali, a bordo delle vetture, e non solo.

All’inaugurazione saranno anche presenti veterinari pronti a dare consigli e sciogliere dubbi sulla gestione dei nostri animaletti.

Inoltre la titolare Cosetta Bosi, sempre attiva nel settore del sociale, offrirà anche per il nuovo Hotel di Vigevano, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni limitrofi, la possibilità a persone in gravi difficoltà economiche di ospitare gratuitamente nella propria struttura i propri amici a quattro zampe in caso di ricovero ospedaliero.

Queste e tante altre novità, come ad esempio il corso di primo soccorso per cani e gatti, saranno presto offerti alla popolazione degli amanti degli animali… quindi con immenso piacere Cosetta Bosi Vi Attende all’inaugurazione di domenica 4 Maggio dalle ore 10.30 alle 18.30 dell’Hotel Per Gatti “Casale Dolce Cosi 2.0 “ a Vigevano in C.so Milano 18.

