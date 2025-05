Como, attirati dagli stabili abbandonati, in sei si introducono in una proprietà privata di Camerlata. Denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 2 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici, sei persone tutti cittadini italiani di seconda generazione.

Verso le 2.00 di questa notte una volante è stata indirizzata nei pressi di piazza Camerlata, dove era giunta la segnalazione della presenza di persone non autorizzate all’interno di una proprietà privata.

Giunti sul posto gli agenti, unitamente a personale di un istituto di vigilanza responsabile dello stabile, hanno fatto accesso ad un mobile privato ma in disuso dove poco dopo, sono stati rintracciati i sei ragazzi che nel frattempo, accortisi della presenza dei poliziotti, si erano nascosti.

Gli agenti hanno così identificato le sei persone che, nell’occasione, dichiaravano di trovarsi all’interno dello stabile in quanto interessate agli stabili abbandonati. Si tratta di un 18enne residente a Como ed altri cinque ragazzi, di origini straniere ma cittadini italiani, tutti di età tra i 18 e i 21 anni e tutti residenti nel milanese e incensurati.

Portati in Questura sono stati tutti denunciati in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici.

