Como, con uno stratagemma ruba i soldi dalla cassa dell’edicola di piazza Duomo, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 2 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per concorso in furto, false dichiarazioni sull’identità personale e per essere irregolare sul territorio dello stato, un 34enne peruviano, senza fissa dimora, incensurato.

Verso l’una di ieri pomeriggio, una volante è stata inviata in centro città, allertata da una guardia giurata che chiamando il 112 NUE, aveva fermato un soggetto che si era reso responsabile di un furto con destrezza, unitamente ad un complice, ai danni di un edicolante di piazza Duomo.

Giunti immediatamente sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno preso in consegna il 34enne peruviano assicurandolo nell’auto di servizio, raccogliendo così le dichiarazioni della guardia.

Dal racconto della guardia giurata gli agenti hanno delineato che, due cittadini stranieri di origini sudamericane, pochi istanti prima, si sarebbero resi responsabili del furto di contanti dalla cassa dell’edicola. Mentre uno dei due distraeva l’edicolante facendolo uscire dal chiosco con una scusa, il complice entrava furtivamente nel chiosco svuotando la cassa dei soldi. Dopo il furto i due si allontanavano indisturbati.

Il testimone ha così deciso di avvertire le forze di polizia tramite il 112 NUE seguendo nel contempo i due ladri che, ad un certo punto si sono divisi, decidendo di tenere a vista soltanto colui che avrebbe avuto con sé il denaro sottratto e perdendo di vista il complice.

Infatti, dall’ispezione sul 34enne, in una tasca interna della giacca sono stati trovati quasi 125 euro, che corrispondevano alla cifra sottratta all’edicolante che nel frattempo era stato avvertito del furto e invitato in Questura a sporgere denuncia.

Il 34enne, privo di ogni documento di identità, è stato portato in Questura per la completa identificazione durante la quale ha dichiarato agli agenti un nome diverso dal suo. Una volta accertate le sue esatte generalità, l’uomo è stato denunciato per concorso in furto, false dichiarazioni sull’identità personale e per essere irregolare sul territorio dello stato.

Sono in corse le indagini per giungere all’identificazione del complice, che è riuscito ad allontanarsi.

I poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno preso in carico la posizione del 34enne peruviano, che verrà attentamente vagliata per l’emissione di altri provvedimenti amministrativi idonei.

