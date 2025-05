Como, ubriachi, vengono “allontanati” e denunciati dalla Polizia

(mi-lorenteggio.com) Como, 2 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta, un 26enne, un 35enne, una 34enne, un 36enne, un 33enne ed una 50enne, tutti di origini salvadoregne regolari sul territorio eccetto il 26enne perché clandestino.

Verso le 08.40 di ieri mattina, una volante è stata inviata in Viale Geno a Como per la presenza di un gruppo di persone in stato di alterazione alcolica, presente sul posto anche personale del 118.

Oltre alle numerose bottiglie di alcolici presenti sul posto, gli agenti hanno notato la presenza di due minori – 16 e 17 anni – identificati poi, come i figli della 50enne anch’essa in stato di ebrezza.

Sono stati tutti denunciati in stato di libertà per ubriachezza molesta e muniti del provvedimento amministrativo dell’ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Il solo 26enne, è stato anche denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio, la sua posizione amministrativa è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como.

Redazione