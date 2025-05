Domenica 11 Maggio in Sala Alessi ha inizio la XIV edizione di Palazzo Marino in Musica

11 Maggio – 9 Novembre 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2025 – Da quattordici anni la rassegna Palazzo Marino in Musica, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, propone concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica. Ogni anno un tema specifico lega i concerti, offrendo così al pubblico la possibilità di seguire un percorso storico-musicale di largo respiro che racconta differenti epoche artistiche e culturali.

Quest’anno il fil rouge degli appuntamenti proposti da maggio a novembre sarà un viaggio sinestetico dove l’esperienza musicale si arricchisce di profumi e fotografie d’autore, dando vita a un concerto in cui suoni, odori e immagini si intrecciano per un’immersione totale.

La sinestesia, ovvero la condizione in cui un input sensoriale ne evoca automaticamente un altro, può essere ricreata attraverso un’accurata selezione di stimoli artistici: la musica richiama colori e forme, i profumi evocano melodie e ritmi, mentre le immagini suggeriscono suoni e aromi. Le essenze pregiate sono selezionate da Antonio Artese dalla rinomata casa profumiera Aquaflor di Firenze e si intrecciano con i brani in programma, esaltandone le sfumature emotive. Le immagini fotografiche sono curate da Maria Sabina Berra accostando scatti di grandi fotografi contemporanei alle composizioni eseguite. Ogni fotografia, oltre a rendere pregiato il programma di sala, riflette l’essenza della musica e del profumo scelti. Così questa stagione sinestetica di Palazzo Marino in Musica desidera aprire nuove prospettive sull’arte e sulla sensibilità umana.

Davide Santi e Rachel O’Brien, direttori artistici di Palazzo Marino in Musica

I concerti accolgono giovani talenti emergenti insieme ad artisti di comprovata fama ed esperienza.

Si parte con il B.A.M.A.S Tango Quintet e la loro ricerca che esplora passato, presente e futuro del tango, tra fusione, contaminazione, tradizione e innovazione, equilibrio, tecnica, immaginazione e improvvisazione. Il gruppo attraversa il repertorio tradizionale, reinterpreta brani meno noti di Astor Piazzolla e si spinge fino alle sonorità moderne della musica “urbana” argentina.

A seguire, il giovane Davide Parisi Trio rende omaggio a Django Reinhardt, chitarrista sinti nato in Belgio e naturalizzato francese, che rivoluzionò il jazz europeo fondando il “Jazz Manouche”, fusione di hot jazz e musica gitana. Il trio propone brani originali, standard jazz e riletture contemporanee.

Antonietta Fusco, attrice e danzatrice italiana che ha intrecciato la propria vita con una delle forme d’arte più sacre dell’India, propone uno spettacolo di teatro-danza classica Odissi: un viaggio che si sviluppa come un’ascesa dalle radici ai rami, e insieme come un movimento dall’esteriorità all’interiorità, fino al cuore segreto del mandir, il tempio.

Il Duo Ondine, formato da Juliette Aridon e Clémentine Dubost al pianoforte a quattro mani, propone un repertorio che ha rivoluzionato il linguaggio musicale, esplorando nuove forme espressive capaci di evocare la quiete di paesaggi immaginari, il ritmo di danze esotiche e atmosfere intime e sospese. Un omaggio speciale è dedicato a Erik Satie, compositore visionario e figura centrale della scena musicale parigina del primo Novecento, in occasione del centenario della sua morte.

Il Labirinto dei Sensi è la proposta del duo Gomas-Radaelli, dedicata alle pièces de caractère francesi per viola da gamba e clavicembalo. Un percorso ingannevole di percezioni e sinestesie, dove affetti e sensi si confondono. Lungo il cammino si incontrano figure mitologiche – Medea, Giove, i Ciclopi – incarnazioni viventi di passioni travolgenti come ira, seduzione, potere e desiderio.

Infine un programma dedicato alla Venezia del Seicento e a Barbara Strozzi, eseguito dal soprano Giulia Bolcato e dal Remer Ensemble, restituisce la ricchezza di una musica che non è solo esperienza acustica, ma fenomeno multisensoriale. Le sue arie e cantate offrono una drammaturgia interiore, un teatro dell’anima in cui la voce si fa specchio dell’emozione umana, rivelando la modernità di una compositrice capace di sfidare i limiti del suo tempo.

L’esperienza sinestetica è arricchita dagli scatti di grandi autori contemporanei scelti dalla giornalista e curatrice fotografica Maria Sabina Berra, che accompagneranno le composizioni in programma. Aquaflor, ispirandosi alla tradizione fiorentina delle fragranze pregiate, offrirà essenze uniche per ogni concerto, creando un’esperienza sensoriale e olfattiva diversa per ogni evento.

I concerti si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti con prenotazione: a partire dalle ore 9.30 del giovedì precedente ogni concerto è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in Via Manzoni 10 .

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Le Istituzioni coinvolte nel 2025 come partner sono Comune di Milano, MM Spa, la Centrale dell’Acqua di Milano, Aquaflor e Gallerie d’Italia – Milano, museo di Intesa Sanpaolo.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.

Sponsor tecnico Fazioli.