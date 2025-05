EMIS KILLA E LAZZA – FUORI OGGI IL NUOVO SINGOLO “IN AUTO ALLE 6:00”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2025 – Venerdì 2 maggio 2025. Esce oggi “In auto alle 6:00”, il nuovo singolo di Emis Killa e Lazza, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Amici di lunga data con alle spalle molte collaborazioni di successo, Emis Killa e Lazza si incontrano nuovamente sulla traccia “In auto alle 6:00”, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. Il brano è una dichiarazione a una persona una volta amata, ma con la quale il rapporto è diventato ormai tossico ed è giunto al capolinea, poiché l’amore è passato e rimangono solo il risentimento e il dolore che ci si infligge a vicenda.

«Il brano con Lazza è nato dalla voglia di fare una canzone insieme che uscisse dalla nostra zona di comfort, abbiamo sempre fatto del gran rap e ogni volta dicevamo “la prossima volta facciamo una hit”. Questa speriamo sia la volta buona» – Emis Killa

“In auto alle 6:00” arriva in un 2025 pieno di musica e sorprese per entrambi gli artisti: Emis Killa infatti, in seguito alla pubblicazione del singolo “Demoni” lo scorso febbraio, si sta preparando per portare al suo pubblico uno show irripetibile alla data evento EM16 il prossimo 10 settembre a Fiera Milano Live, una nuova occasione per celebrare l’hip hop e i maggiori successi dell’artista, che sarà circondato dai propri fan e da ospiti d’eccezione. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” del 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano hanno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16.

Lazza, attualmente l’unico rapper solista in Italia ad aver ottenuto un disco di diamante per un album, dopo aver conquistato i palasport italiani a gennaio si appresta a concludere il suo European Tour 2025, e continuerà ad esibirsi per tutta l’estate con il Locura Summer Tour 2025, che include anche il suo debutto negli stadi italiani con una data speciale allo Stadio San Siro di Milano il 9 luglio, anticipata dalla data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 5 luglio.

EMIS KILLA

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, nel 2007 partecipa al concorso “Tecniche Perfette”, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Inizia a pubblicare i primi lavori, “Keta Music” (2009), “Champagne e spine” (2010) e “The Flow Clocker Vol. 1” (2011). Nel 2011 pubblica il disco “L’erba cattiva”, disco di platino, e il singolo “Parole di ghiaccio”, doppio disco di platino, vince il “Best Italian Act” agli Mtv Europe Music Awards e il “Best New Artist” agli Mtv Hip Hop Awards. Nel 2013 esce l’album “Mercurio”, doppio disco di platino, che include la hit estiva “Maracanã”, disco di platino. È protagonista di uno degli eventi hip hop più noti al mondo, tutt’oggi l’unico italiano ad avervi partecipato, i Bet Hip Hop Awards. Nel 2015 pubblica “Keta Music Vol. 2”, seguito nel 2016 da “Terza Stagione”, disco di platino. A fine 2017 esce “Linda”, disco di platino. Nell’estate del 2018 pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” e il singolo “Fuoco e benzina”, entrambi doppio disco di platino e inclusi nell’album “Supereroe” – doppio disco di platino – a cui segue “Supereroe – Bat Edition”, anticipato da “Tijuana”. Nel 2020 pubblica l’album “17” con Jake La Furia, certificato doppio disco di platino e anticipato dal singolo “Malandrino”, certificato disco d’oro. Nel 2021 esce il repack dell’album “17 – Dark edition”. Nell’estate del 2021 pubblica “Keta Music Vol. 3”, con cui porta avanti la saga con cui ha esordito nel mercato discografico, certificato disco d’oro. Nel 2022 pubblica il singolo “Lucifero” e celebra il decennale de “L’Erba Cattiva” con 6 date sold out ai Magazzini Generali di Milano e una all’Orion di Roma, gli stessi club dove si era esibito 10 anni prima per il tour del suo disco d’esordio. Ad aprile 2023 Emis Killa ha annunciato il suo nuovo album dedicato al cinema, “Effetto Notte”, uscito a maggio 2023 e certificato disco di platino. Dopo un’estate sui palchi dei principali festival estivi, Emis Killa ha celebrato la sua carriera con una data evento il 28 ottobre al Forum, andata sold out con mesi di anticipo. Il 24 novembre 2023 arriva la deluxe edition “Effetto Notte (L’Alba)”, con 5 nuovi brani inediti e con la partecipazione dei nomi più noti della scena contemporanea. Dopo il successo di “Moneylove” in collaborazione con Massimo Pericolo, per quattro settimane alla #1 della top chart singoli (disco di platino), il 2024 di Emis Killa si è aperto pubblicando il singolo “Butterfly” insieme a Simba La Rue. A fine maggio arriva “Sexy Shop” (disco di platino) il singolo pubblicato insieme a Fedez. Emis Killa è stato protagonista della stagione estiva grazie allo show evento EM15 con cui ha festeggiato 15 anni di carriera a Fiera Milano Live, un grande tributo all’hip hop e al mondo rap con oltre 25 mila persone presenti. Dopo il live “No Phone Party” al Fabrique di Milano il 15 dicembre 2024, il 2025 di Emis Killa si apre con l’uscita del singolo “Demoni” e con l’annuncio dello speciale show a Fiera Milano Live EM16.

LAZZA

Con 1 disco di diamante, 104 dischi di platino e 49 dischi d’oro, Lazza (pseudonimo di Jacopo Lazzarini, classe 1994) è una delle voci più influenti e riconosciute del panorama rap italiano. Il suo 2025 è un anno all’insegna dei live, partito con il LOCURA TOUR 2025, che l’ha visto conquistare per tutto il mese di gennaio i principali palazzetti italiani, portando per la prima volta dal vivo nelle sue 11 tappe tutte sold out l’ultimo album LOCURA, certificato Triplo Disco di Platino. Il mese di aprile lo ha visto impegnato con il suo EUROPEAN TOUR 2025, 11 date nei club principali di Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Stoccarda, Vienna, Monaco e Zurigo per il gran finale del 5 maggio. Un’occasione unica per esportare la sua “locura” e conquistare nuovi palchi internazionali. Quest’avventura costellata di live continuerà per i mesi estivi con il LOCURA SUMMER TOUR 2025 – 10 appuntamenti prodotti da Vivo Concerti sui palchi dei festival musicali italiani più importanti – e traghetterà Lazza verso i suoi primi due concerti negli stadi. LAZZA – STADI 2025, il 5 luglio a Lignano Sabbiadoro (Udine) @ Stadio Teghil (data zero) e il 9 luglio a Milano @ Stadio San Siro. Un traguardo non solo personale, ma anche simbolo del legame indissolubile tra l’artista, la sua città e la sua musica. Non solo i sold out nella dimensione live: con altrettanto entusiasmo è stato accolto il suo ultimo album “LOCURA”, pubblicato il 20 settembre 2024 per Island Records. Dopo essersi piazzato alla posizione #2 della Spotify Top Albums Debut Global, “LOCURA” si è attestato ufficialmente come album più venduto di sempre in Italia nella prima settimana da quando esiste lo streaming, fino a conquistare la certificazione triplo disco di platino. Un disco nato da due anni di intenso lavoro, ricco di featuring che accostano la presenza di top player della scena italiana a talentuosissimi astri nascenti, per un’opera che spazia fra i generi fino a chiudere il cerchio con un peso massimo del rap made in USA e mondiale, Lil Baby. Lazza è l’artista italiano che nel 2024 ha ottenuto più certificazioni stando ai dati FIMI, ma di superarsi non ha intenzione di smettere: lo ha fatto anche negli ultimi mesi conquistando il disco di diamante con “SIRIO”, unico album di un rapper italiano solista ad aver ottenuto questo riconoscimento, confermando “SIRIO” come album di culto del genere in Italia, per oltre due anni sempre saldamente ai vertici delle classifiche di vendita, con il primato assoluto di permanenza al #1 FIMI (21 settimane).