Finom: moderna soluzione finanziaria digitale completa per piccole imprese, liberi professionisti e imprenditori

Milano, 2 maggio 2025 – Oggi più che mai è necessario per imprese, imprenditori e liberi professionisti avere un conto aziendale per partite IVA che offra anche servizi di contabilità, gestione finanziaria oltre alle funzioni bancarie, il tutto con una app. Questi ultra moderni forme di conto corrente sono piattaforme fintech. Per comprendere e capire come funzionano, esaminiamo il caso della fintech olandese Finom, il cui prodotto è una app multi-banking, che offre oltre ad un conto aziendale, carte fisiche e virtuali prepagate, servizi di fatturazione con reportistica delle spese.

Il servizio non è per i privati, ma, per le aziende. Addirittura Finon, per chi deve aprire una partita IVA offre un servizio dedicato con tanto di generatore nomi società, che aiuta a scegliere il proprio nome originale, in modo facile e intuitivo, oltre ad offrire grazie al servizo di Tax Coach, tutti i servizi: dall’apertura della partita IVA a tutti gli adempimenti burocratici necessari per partire alla grande e in modo chiaro con la propria impresa, oltre al proprio conto IBAN italiano in meno di 24 ore!

Naturalmente, ci sono diversi piani prezzo in base alla dimensione della propria ditta: dai free lance, a quelle individuali alla grande impresa.

Andando sulla app e sul sito, rapidamente si trova la soluzione ideale per la propria esigenza, in tutta sicurezza.

Finom possiede una licenza bancaria?



Sì, Finom possiede una licenza per l’esercizio dell’attività di istituto di moneta elettronica. Questa licenza è stata rilasciata dalla banca centrale olandese, De Nederlandsche Bank NV (DNB). Questa licenza autorizza Finom a offrire i propri servizi all’interno dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Ciò consente a Finom di offrire servizi finanziari elettronici, tra cui, ad esempio, l’emissione di moneta elettronica e l’elaborazione di transazioni di pagamento, che sono parte essenziale della piattaforma Finom.

Finom è una banca?

Finom non è una banca tradizionale, ma un’innovativa società fintech. In qualità di istituto di moneta elettronica (IMEL) e neobanca autorizzato, offre i più importanti servizi finanziari per le imprese nell’UE, ma in un modo più moderno ed efficiente. — Finom offre tre piani principali pensati per diverse esigenze aziendali: – Solo (0 €/mese): pensato per i liberi professionisti che necessitano di funzionalità semplici ed essenziali. Include un conto business con IBAN personale, strumenti di contabilità e fatturazione di base e soluzioni di pagamento, ma prevede commissioni per la gestione SEPA (2 €) e delle carte fisiche (3 €/mese). Supporta 1 utente. – Start (14 €/mese + IVA): consigliato per le aziende in crescita.

Questo piano aggiunge funzionalità come 2 utenti, cashback del 2%, transazioni SEPA gratuite, gestione gratuita delle carte fisiche, funzionalità di contabilità/fatturazione più avanzate come fatturazione e riconciliazione intelligenti e integrazioni.

Include una prova gratuita di 30 giorni. – Premium (34 €/mese + IVA): per imprenditori e aziende che cercano strumenti avanzati e limiti ridotti. Supporta fino a 5 utenti, offre il 3% di cashback, gestione gratuita delle carte SEPA e fisiche e include funzionalità come pagamenti programmati e massivi, oltre a tutti i vantaggi di contabilità e fatturazione del piano Start. Include anche una prova gratuita di 30 giorni.

Inoltre, anche guardare le recensioni aiuta molto a capire l’affidabilità dei servizi offerti.

C. A.