GIRO D’ITALIA, PRESIDENTE FONTANA, MINISTRO SANTANCHE’ E SOTTOSEGRETARIO PICCHI LUNEDÌ 5 A PRESENTAZIONE TAPPE LOMBARDE

CONFERENZA STAMPA A PALAZZO LOMBARDIA CON SINDACI TERRITORI INTERESSATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 maggio 2025. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con il ministro per il Turismo Daniela Santanché e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi interverranno, lunedì 5 maggio, a Palazzo Lombardia, alla presentazione delle tappe del Giro d’Italia 2025 con transito, arrivo o partenza in Lombardia.

La ‘corsa rosa’ prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania.

Alla conferenza stampa sarà presente anche il sottosegretario alla Presidenza Mauro Piazza.

Parteciperanno inoltre, in rappresentanza dei territori, i sindaci Patrizio Del Nero (Morbegno/SO), Giampiero Bocca (Cesano Maderno/MB), Nicola Cavatorta (Viadana/MN) e il consigliere comunale Dario De Zanche (Bormio/SO), in rappresentanza del primo cittadino.

Il territorio della Lombardia vedrà un primo attraversamento, con arrivo a Viadana (MN) dopo 172 km, giovedì 22 maggio con la 12esima frazione, che scatterà da Modena e raggiungerà Casalmaggiore nel Cremonese per arrivare nei territori dell’Oglio Po.

Il Giro d’Italia farà quindi rientro in Lombardia il 28 maggio con la 17ª tappa di 155 km, San Michele all’Adige-Bormio (SO), un percorso che porterà i corridori alle scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo ‘Cima Pantani’.

Nel giorno della festa della Lombardia, giovedì 29 maggio, la 18ª tappa di 144 km sarà disputata interamente sul territorio regionale con partenza da Morbegno (SO) e arrivo a Cesano Maderno (MB) e prevede passaggi da Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco) e Albiate, Lesmo e Seregno in Brianza.

– ore 10.45, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 11° piano, sala Stampa.

