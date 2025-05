Il 4 maggio la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano si presenta ai cittadini ed alle istituzioni del Parco

Un nuovo Ente del Terzo Settore nasce per la tutela del Parco per una nuova politica del cibo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2025 – Domenica 4 maggio alle ore 10, nella cornice dell’Abbazia Mirasole di Opera, la “Comunità del cibo del Parco Agricolo Sud Milano ETS” si presenta al grande pubblico per raccontare i valori fondanti e la visione che hanno portato Amministrazioni locali, associazioni e produttori agricoli a costituirsi in associazione per promuovere una nuova politica del cibo.

L’associazione, ora diventato Ente del Terzo Settore, nasce nell’ottobre del 2022 da un piccolo gruppo di cittadini e ad oggi conta 15 Comuni, 25 associazioni e gruppi di acquisto solidale e 25 produttori agricoli del Parco Agricolo Sud Milano.

Il nuovo Ente si propone di proseguire il lavoro cominciato tre anni fa, perseguendo gli obiettivi di:

salvaguardare il Parco Agricolo Sud Milano – il parco periurbano più grande d’Europa coi suoi 47000 ettari;

– il parco periurbano più grande d’Europa coi suoi 47000 ettari; qualificare l’offerta e la domanda dei produttori agricoli – prodotti di qualità e realizzati con tecniche rispettose del lavoro delle persone e dell’ambiente;

favorire la costruzione di circuiti economici locali – coinvolgendo produttori del PASM e limitrofi;

promuovere patti tra produttori e consumatori – ad es. per co-programmare la produzione o applicare un prezzo giusto ai prodotti.

In questo primo appuntamento pubblico di presentazione interverranno rappresentanti di pubbliche amministrazioni come Daniele dal Ben, Presidente del Parco Agricolo Sud Milano, Michela Palestra, Consigliera di Regione Lombardia, associazioni come Legambiente Lombardia e Associazione Amici Parco Sud e numerosi produttori agricoli e Gruppi di Acquisto Solidale.

