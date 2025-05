La porta per l’Europa si apre all’Allianz: Milano sfida Verona per la finale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2025. “Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?” cantava Battisti. Contro tutti i pronostici del girone di Play Off 5° Posto, Allianz Milano con un filotto di tre successi consecutivi per 3-0 si è presa il secondo posto e così domani alle 17.30 si giocherà l’accesso in finale contro Rana Verona. Penultimo step verso la qualificazione in Europa, con la Coppa Challenge. Un bel regalo per i tifosi milanesi e lombardi del volley che potranno vivere un altro match stellare nel corso della stagione. Difronte due big della SuperLega. Allianz Milano ha chiuso al sesto posto la stagione regolare e poi è uscita ai Quarti dei Play Off Scudetto contro la Lube Cucine Civitanova (3-1 nella serie) squadra mattatrice del campionato, che dopo la vittoria in Coppa Italia è sull’1-1 nella corsa al titolo contro Trento. Rana Verona è tra le grandi deluse del torneo, anche se le giustificazioni non mancano. Dopo aver chiuso quarta la stagione regolare ha perso 3-0 nei Quarti contro Piacenza. Settimane complicate con l’avvicendamento in panchina tra Rado Stoytchev, che dal 2017 è stato il “deus” del progetto Verona a Dario Simoni. Verona, che aveva perso la finale della Del Monte Coppa Italia, non ha inoltre più potuto contare sullo schiacciatore Donovan Dzavoronok per l’infortunio al ginocchio patito lo scorso dicembre. Anche il capitano Rok Mozic, motore di tutto il gioco veneto con il bomber Keita, ha dovuto rinunciare ad alcuni incontri per le condizioni fisiche imperfette. Tra questi anche l’ultimo turno del girone Play Off 5° posto perso 3-0 a Padova, scivolando dal 2° al 3° posto e senza la possibilità di giocare la semifinale in casa. Domani però, la Rana Verona non sarà certo in vena di regali verso Allianz Milano. Il 5° posto fa gola a tutti. Dall’altra parte del tabellone, sempre alle 17.30, al PalaPanini si affrontano invece la Valsa Group Modena e la Sonepar Padova. Favori del pronostico per i padroni di casa, ma i patavini sono decisi a vendere cara la pelle dopo essere entrati in semifinali sul filo di lana battendo come detto proprio la Rana Verona.

In casa Allianz Milano in gruppo si sta allenando con continuità. Recuperato in pieno anche Tatsunori Otsuka che in una difesa durante il match contro Cisterna aveva battuto il capo. Coach Piazza avrà diverse alternative tra i quattro attaccanti laterali, ma non solo.

Rana Verona e Allianz Milano si sono affrontate tre volte in questa stagione con due vittorie Rana e una Allianz. L’ultimo successo della squadra di Dario Simoni è stata meno di un mese fa, il 5 aprile al Pala Agsm Aim per 3-1. I precedenti tra le due squadre vedono 18 affermazioni venete contro 12 milanesi in 30 confronti complessivi. Allianz potrà però contare sul pubblico amico. La società ha promosso la gara come di consueto tra tutti i tesserati del volley del territorio, con biglietti a partire da soli 5 euro. Il costo di due caffè e due brioches per vedere un paio d’ore di pallavolo stellare nel palazzetto più bello d’Italia sono 5 euro davvero spesi bene. La partita è anche il palcoscenico ideale per scrivere un pezzetto di storia personale. Il leggendario Matey Kaziyski è a un soffio dai 6.300 punti in carriera (-6), un traguardo raggiunto solo da pochissimi nella storia della SuperLega. Dall’altra parte, Rok Mozic insegue i 1.500 attacchi vincenti (-26), mentre il suo compagno Noumory Keita è a soli 8 colpi vincenti dai 100 in questi Play Off 5° Posto. Tra i padroni di casa, l’altro atteso bomber Ferre Reggers è pronto a tagliare il traguardo dei 100 punti in questa fase della stagione (-25), mentre Davide Gardini è vicino ai 1.200 punti in carriera (-16).

Tre gli ex attesi in campo, con Rana Verona Marco Vitelli ma protagonista nelle due passate stagioni a Milano, mentre tra i milanesi tornerà a sfidare la “sua” ex squadra Edoardo Caneschi, con i veneti nel 2020/21 e Kaziyski, tre stagioni in maglia gialloblù tra il 2018 e il 2021. Allianz Milano-Rana Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV con telecronaca di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

La vincente della sfida si giocherà la finale contro la vincente tra Modena e Padova. Ultimo atto già programmato per sabato 10 maggio alle 20.30 in casa della finalista che si è meglio classificata nel girone. Ovvero in caso di vittoria di Modena, al PalaPanini, in caso di vittoria di Padova a Verona o a Milano.

Tatsunori Otsuka presenta la partita contro Rana Verona

“Siamo davvero alla fine di questa stagione e la nostra squadra potrà giocare solo due partite, al massimo. È importante lottare con passione e determinazione fino alla fine. Rana Verona è una squadra forte, l’abbiamo già affrontata tre volte, una volta abbiamo vinto e due perso. Sono convinto che noi scenderemo in campo e metteremo tutte le nostre forze per andare a vincere”.

Play Off 5° Posto Semifinali – Play Off 5° Posto Credem Banca

Sabato 3 maggio 2025, ore 17.30

Allianz Milano – Rana Verona

Valsa Group Modena – Sonepar Padova

Diretta DAZN e VBTV

Foto credit Rana Verona (match girone Play Off 5° Posto)

Redazione