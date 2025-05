Legacoop Lombardia – 7 maggio Milano Capitale della Cooperazione Internazionale

ANNO INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE

MILANO CAPITALE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ATTILIO DADDA (LEGACOOP LOMBARDIA): “COSTRUIRE ALLEANZE È FONDAMENTALE PER SOSTENERE IL MODELLO IMPRENDITORIALE COOPERATIVO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2025 – In occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative, Legacoop Lombardia organizza il convegno dal titolo “Le Cooperative Costruiscono un Mondo Migliore”.

L’evento, in programma mercoledì 7 maggio a partire dalle ore 9.30 presso il Museo di Storia Naturale di Milano, vuole essere un importante momento di confronto, scambio e condivisione tra leader dei movimenti cooperativi globali, dalle Americhe all’Asia, sul contributo della cooperazione – come forza economica e sociale – al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dall’Agenda 2030. Un “giro del mondo” che restituisce immagini, esperienze e visioni cooperative, evidenziando il contributo delle imprese cooperative verso le comunità locali.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Ariel Guarco, Presidente dell’ICA International Cooperative Alliance, l’associazione fondata nel 1895 che unisce, rappresenta e sostiene le cooperative in tutto il mondo. È importante ricordare sia l’importanza delle imprese cooperative nel quadro globale – 3 milioni di cooperative, 1 miliardo di soci e socie, il 10% della popolazione mondiale lavora in cooperativa – sia l’alta densità cooperativa di Milano: con oltre 1 milione di soci e socie e circa 30 mila addetti e addette, nell’area metropolitana milanese si registra la più alta concentrazione di imprese cooperative di tutta Italia. Il movimento cooperativo, del resto, ha avuto origine proprio a Milano nel 1886. Una targa in via Crocefisso lo ricorda e nel 2026 si terranno le celebrazioni del 140° anniversario di Legacoop, l’associazione di rappresentanza delle imprese cooperative italiane. Questa eredità non è solo un pezzo di storia, ma una fonte di ispirazione per il futuro.

“Questo evento rappresenta un momento istituzionale di grande rilevanza per la cooperazione italiana, in particolare quella lombarda e milanese, per le opportunità di costruire alleanze, rafforzare le relazioni internazionali, valorizzare le buone pratiche cooperative e stimolare progettualità comuni che possano avere un impatto positivo a livello globale. Un’occasione per condividere e confrontare le nostre visioni, arricchire il dibattito e promuovere soluzioni innovative su temi di interesse comune, dal lavoro all’economia sociale, dal contrasto alle disuguaglianze al raggiungimento di una sostenibilità, economica, sociale e ambientale. Per sostenere il modello imprenditoriale cooperativo come una parte importante del quadro economico mondiale” – afferma Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia e membro del Board ICA.

Per testimoniare l’impegno e la concretezza nel valorizzare l’anima cooperativa di Milano in un contesto globale, l’evento sarà preceduto – il giorno 6 maggio a Sesto San Giovanni (MI) – dall’inaugurazione di una strada intitolata ad Ivano Barberini, insigne cooperatore italiano che ha presieduto – unico italiano nella storia dell’ICA – l’International Cooperative Alliance. All’evento prenderà parte Ariel Guarco, Presidente dell’ICA, assieme ai rappresentanti dei movimenti cooperativi globali invitati all’evento del 7 maggio.

PROGRAMMA

Mercoledì 7 maggio ore 10 – 13

Museo di Storia Naturale, Corso Venezia 55, Milano

Apre i lavori Simone Gamberini, Presidente Legacoop Nazionale.

Intervengono:

Alexandra Wilson I Board Member ICA I Canada

Juan Antonio Pedreño I Presidente Social Economy Europe I Spagna

Bhima Subrahmanyan I Presidente International Cooperative Banking Association I India

Vasilis Birlirakis I Presidente Federation of Pharmacists’ Cooperatives of Greece I Grecia

Nebojsa Prekic I Presidente General Cooperative Union for Agriculture and Rural Development Belgrade I Serbia

Merav Niv I Head of Cooperative Development & Senior Legal Counsel, Kibbutz Movement I Israele

Petar Stefanov I Presidente Cooperatives Europe, Presidente Central Cooperative Union-Bulgaria

Carlos Zarco I Direttore Generale Fundación Espriu I Spagna

Ariel Guarco I Presidente ICA International Cooperative Alliance

Chiude i lavori Ariel Guarco – Presidente ICA

Modera: Attilio Dadda – Presidente Legacoop Lombardia

