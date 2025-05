Oltre i confini del cammino: torna il Festival del Social Walking 2025 con un viaggio tra cultura, natura e migrazioni 

Il 10 e ll’11 maggio al Parco Nord Milano, con una settimana di cammini, laboratori e incontri. Dal 5 al 9 maggio, il Festival Extra attraversa la città con trekking e appuntamenti nei quartieri milanesi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 Maggio 2025 – Torna Camminare. Il Festival del Social Walking, giunto alla sua nona edizione, organizzato da ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile, al Parco Nord Milano, con il tema “Orizzonti oltre i Confini”. Il festival invita a riflettere su come il camminare, a passo lento, possa essere uno strumento per esplorare il mondo oltre i suoi confini fisici, geografici, culturali e sociali. L’evento si sviluppa in due momenti distinti: il FSW EXTRA, che si svolgerà dal 5 al 9 maggio in vari luoghi della città, e il FSW VILLAGE, al Parco, previsto per il 10 e 11 maggio.

Il FSW EXTRA, che avrà luogo dal 5 al 9 maggio, nei quartieri di Milano, sarà un’opportunità unica per esplorare il tema dei cammini urbani e della connessione sociale. Tra i principali eventi, il 7 maggio si terrà un incontro con Valentina Tamborra che presenterà “Incontri al confine”, un viaggio attraverso storie di guerra, memoria, pace e amore, raccontando come i confini possano essere superati attraverso l’incontro e la comprensione. Il 9 maggio, sarà invece proiettato il cortometraggio “Wild Way – La Via Selvaggia” a cura di The Walking Robin, che racconterà le esperienze di chi affronta lunghi cammini nella natura più selvaggia, esplorando il mondo a piedi come esperienza di vita trasformativa. Non meno importante, il 8 maggio, l’evento con Scarp de’ tenis permetterà ai partecipanti di vivere una passeggiata urbana attraverso Milano, scoprendo non solo luoghi, ma anche storie e realtà sociali diverse.

Il FSW VILLAGE, il cuore pulsante del festival, si terrà il 10 e 11 maggio al Parco Nord Milano, e offrirà una serie di attività che spaziano dai momenti di esplorazione e benessere a quelli di approfondimento culturale. Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore, sarà protagonista di un incontro l’11 maggio, per parlare della sua esperienza e del suo lavoro, portando il pubblico a riflettere sul viaggio e sui confini attraverso la sua narrazione. Sabato 10 maggio, sarà il turno di Anna Rastello e Riccardo Canovalini, che presenteranno il loro libro “365 volte Europa”, raccontando il loro cammino attraverso il continente europeo, un anno di viaggio che esplora le radici e la bellezza del vecchio continente.

Nella stessa giornata, verrà inaugurata la mostra fotografica “Il gioco dell’oca” di Matthias Canapini, che attraverso le immagini racconta storie di comunità costrette a lasciare le proprie case o a sopravvivere in luoghi inospitali, evidenziando come il camminare possa diventare uno strumento per incontrare l’altro. Sempre il 10 maggio, alle 18:30, andrà in scena lo spettacolo di danza contemporanea “Sul sentiero”, di e con Sara Bonfanti e Alberto Munarin, ispirato al viaggio in solitaria di Bonfanti lungo il Sentiero Italia CAI, un trekking di quasi 8.000 km attraverso le montagne italiane. Attesa anche la partecipazione dell’associazione Refugees Welcome, che, attraverso una passeggiata nel Parco Nord Milano, intende sensibilizzare e sensibilizzare il pubblico sulle tematiche delle migrazioni. Ritorna anche il laboratorio “Haiku in cammino”, sempre il 10 maggio, inviterà tutti a riflettere e a scrivere in modo creativo mentre si cammina, lasciando che le parole nascano dalle emozioni del cammino.

Un altro appuntamento imperdibile il 10 maggio è la passeggiata in occasione della Giornata Internazionale degli Uccelli Migratori, che si terrà nel Parco Nord Milano, dove i partecipanti potranno avvicinarsi alla natura e comprendere l’importanza della migrazione per molte specie.Per gli amanti della notte, il festival offre anche l’opportunità di vivere un’esperienza unica con l’escursione notturna del 10 maggio, che permetterà di scoprire i misteri del Parco Nord Milano sotto la luce della luna, alla ricerca dei rapaci notturni. Un altro evento interessante è l’incontro con A.P.E. Milano il 11 maggio, che esplorerà il valore del camminare collettivamente, in un mondo che sembra sempre più orientato verso la velocità e l’individualismo. Infine, i ragazzi dai 10 anni in su potranno partecipare a un’entusiasmante sessione di orienteering, il 10 maggio, per scoprire il parco con un approccio ludico e didattico, imparando a orientarsi e a esplorare in modo consapevole.

Parco Nord Milano, con la sua grande area verde e la sua accessibilità, sarà la cornice perfetta per queste esperienze di cammino, riflessione e scoperta. Durante l’intero evento sarà possibile anche approfittare di momenti di ristoro presso il punto di ristorazione presente all’interno del parco. Il festival è realizzato con il sostegno di Banca Etica, Dataveneta Computers e Negroponte Lab, con il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), ERSAF Lombardia e del CAI. Media partners: Altreconomia e Radio Popolare.

Info Line:

www.festivalsocialwalking.it

socialwalking@viaggiemiraggi.org

La location del festival

Parco Nord Milano è un grande parco metropolitano, 800 ettari di area protetta inserita nella città di Milano e nel suo hinterland. Il Parco ha riqualificato a verde aree oltre 450 ettari di superficie, aree un tempo industriali o incolte. Il Festival si svolge nei luoghi naturali del Parco e in Cascina Centro Parco, facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici da Milano e dai comuni limitrofi della Città Metropolitana (Via Clerici, 150, Sesto San Giovanni, MI – M5 Bignami).

Gli organizzatori

ViaggieMiraggi – La rete del Turismo Responsabile

ViaggieMiraggi è una cooperativa sociale-tour operator, una rete di soggetti e associazioni in Italia e nel mondo. La nostra storia è iniziata alla fine degli anni ’90 e oggi lavoriamo in 4 continenti collaborando con più di 100 comunità locali in 50 paesi del nord e del sud del mondo, sostenendo più di 200 progetti sociali e per indotto migliaia di persone. www.viaggiemiraggi.org

Altreconomia – media partner

Altreconomia è un mensile nato nel 1999 con l’obiettivo di dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e solidarietà. Particolare attenzione è dedicata ai temi del commercio equo e solidale, dell’ambiente, della finanza etica e della cooperazione internazionale. Altreconomia è anche una casa editrice e un’agenzia di comunicazione e produzione eventi per il non profit. www.altreconomia.it

Radio Popolare – media partner

Emittente radiofonica indipendente, imperniata su una cooperativa formata da lavoratori e collaboratori. Giornale radio, programmi musicali, di cultura e microfono aperto. www.radiopopolare.it

