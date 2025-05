POSTE ITALIANE: ON AIR IL NUOVO SPOT DEDICATO ALLA LOGISTICA

(mi-lorenteggio.com) Milano , 2 maggio 2025 – Il profondo intreccio culturale, emotivo e di spirito di servizio che lega Poste Italiane agli italiani e alla loro vita quotidiana è il cuore della nuova campagna di comunicazione pubblicitaria dedicata alla logistica con uno spot on air sulle principali emittenti televisive nazionali e locali e con una pianificazione su stampa, digital e Out Of Home.

La campagna di comunicazione articolata in spot TV da 60, 30 e 20 secondi è centrata su una storia di amicizia in cui Poste Italiane accompagna il corso degli eventi con la spedizione di un pacco. Il racconto sottolinea lo sviluppo di Poste Italiane nella logistica, una leadership testimoniata dai numeri: 5 maxi-hub, 30 mila portalettere, 8 mila corrieri, oltre 28 mila veicoli a basse emissioni, una flotta air cargo dedicata e la capacità di gestire più di 1 milione e mezzo di pacchi al giorno.

La campagna sarà allestita anche su 1.200 automezzi della flotta di Poste Italiane su 500 vetrine e all’interno di oltre 1.400 uffici postali. Gli spot saranno diffusi anche sul sito www.poste.it e sul canale Youtube di Poste Italiane, in cui sarà disponibile la versione accessibile, sia con audio descrizione sia con sottotitoli.

In sync nello spot una cover del brano ”L’anno che verrà” di Lucio Dalla, che diventa la “voce pensiero” del protagonista. La creatività è stata ideata dall’agenzia Saatchi&Saatchi ed è stata curata dalla casa di produzione Akita; Ago Panini ha diretto il video.