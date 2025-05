Bandiere Verdi 2025 di Legambiente, tre le realtà lombarde premiate, in regione nessuna “bandiera nera”

I(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2025 – In Lombardia quest’anno sono tre le ‘bandiere verdi’ assegnate da Legambiente – e nessuna ‘bandiera nera’.

La prima è andata alla sottosezione CAI Valle di Scalve (BG) per la realizzazione del progetto “La Via Decia – Il cammino dei boschi di ferro”.

Premio ai Promotori del programma Alpha skills di Morbegno (SO), per la progettazione di strumenti e metodologie che supportino i giovani tra gli 11 e i 15 anni verso scelte formative e professionali ispirate alle Competenze Green.

Infine, premiata l’Azienda agricola Raetia Biodiversità Alpine di Patrizio Mazzucchelli di Teglio (SO) per la costante e appassionata ricerca di varietà tradizionali a rischio di estinzione o erosione genetica, sia nella provincia di Sondrio che in altre aree montane italiane ed estere. Per l’impegno nella trasmissione di conoscenze agronomiche e competenze legate alla loro coltivazione, con l’obiettivo di preservarle e rilanciare l’agricoltura di montagna.

Non è stata assegnata invece nessuna bandiera nera in Lombardia: stiamo parlando di quel ‘vessillo’ che l’associazione ambientalista assegna per denunciare interventi poco sostenibili nei confronti dell’ambiente montano.