Play Off 5° Posto, Allianz Milano batte anche Verona e si guadagna la finale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2025 – Se le sono date davvero di santa ragione, per usare un gergo pugilistico Allianz Milano e Rana Verona per tutti e cinque set. Percentuali d’attacco oltre il 50% (59% per Allianz e 53% per Rana), 8 ace per i padroni di casa e 9 per gli ospiti. Trenta punti per Reggers, 28 per Keita. Un altro record nella carriera incredibile di Matey Kaziyski che supera quota 6.300 punti in carriera. Alla fine è Allianz Milano a guadagnarsi il pass per la finale che si disputerà sabato alle 17.30 al PalaPanini di Modena contro la Valsa Group. Modena ha infatti sconfitto, sempre al tie-break la Sonepar Padova. La finale si disputa in casa della migliore classificata nel girone di Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca. Due set per Allianz Milano, che anche nel terzo sembra potere chiudere il discorso con un 3-0 difficile da pronosticare alla vigilia. Colpo di coda di Rana Verona con un doppio ace di Keita che decide gli ultimi due punti nel terzo set. Ancora più Rana di Allianz nel quarto, poi Milano che conduce il tie-break con determinazione fino al 15-11 finale.

La partita

Simoni parte con Abaev in cabina di regia e Keita opposto. In banda la coppia Mozic e Sani, Zingel e Cortesia al centro della rete e D’Amico libero. Risponde Piazza con Porro in diagonale a Reggers, laterali Kaziyski e Otsuka, al centro Schnitzer e Caneschi e Catania libero.

Servizio insidioso di Schnitzer e slash di Kaziyski per il 2-1. Reggers chiude d’autorità il 6-3 in un rally di “gestione” della palla per i padroni di casa. L’ace di Caneschi allunga a 8-4. Time out Simoni sul 9-4 con i veneti non ancora entrati in partita. La pipe del Kaiser vale l’11-6. La reazione di Rana è però immediata, break di quattro punti, Mozic firma l’11-10. Reggers e poi Schnitzer con un ace e Allianz torna +3 (13-10). Recupero monster di Otsuka, ma è Verona a chiudere e impattare 14-14 con il muro di Sani. La partita diventa davvero bella. Attacco Kaziyski ed ace sempre di KK: 16-14, poi il muro di Caneschi. Louati per Kaziyski in seconda linea. Attacco ed ace di Sani 18-17, si preannuncia un finale di set punto a punto. Zonta per Schnitzer al servizio sul 22-19. Spirito per Zingel nel campo di Verona 23-21, Reggers si prende il primo setpoint 24-22. Chiude un ace di Kaziyski su Mozic. Lo schiacciatore bulgaro taglia un altro incredibile traguardo, superando quota 6.300 punti. Nel parziale Allianz attacca meglio di Rana 52% contro 45%.

Tra il primo e secondo set il commosso tributo alla famiglia di Elena Gori, grande tifosa di Allianz Milano recentemente scomparsa. La vittoria finale verrà dedicata proprio a lei.

Prova a partire forte Rana Verona per riportare subito la parità. I veneti strappano grazie al servizio di Abaev, ma non hanno i soliti punti sicuri da Keita, che esploderà dal terzo parziale in poi. Reggers chiude uno scambio infinito con difese da una parte e dall’altra. Mozic si prende anche un “giallo” per qualche protesta, ma la partita è corretta pur ad alto livello agonistico. Poi ancora il belga per il 9-9 con time out Simoni. Schnitzer trova l’ace del 12-11 e Verona cambia Sani con Ewert. Un muro di Caneschi dice 15-12, poi KK chiude uno slash propiziato dalla battuta di Reggers: 16-12 e time out Verona. Kaziyski, ancora lui, a mettere la freccia con il servizio, dentro anche Chevalier per dare equilibrio in seconda linea, ma il muro di Porro vale il 20-13. Entra Louati per tre rotazioni, punto Otsuka: 21-14. Dentro Jensen per Keita, Spirito per Abaev, Ewert si prende l’ace del 22-17. Reggers fa il 24-18 e anche il 25-19: 2-0 Allianz Milano. L’attacco meneghino viaggia ancora su percentuali stellari 63% contro il 48% dei veneti.

Vitelli, Spirito ed Ewert nel campo di Rana Verona. Video check vincente di Piazza, poi ace di Reggers e un attacco di Porro: il 5-2 è servito. L’opposto belga mette tre servizi oltre i 120 chilometri orari: 125, 122 e 122. Poi Kaziyski fa il 6-2. Non è doma però la Rana, che organizza il gioco fino al 7-5. L’ace di Keita per l’8-7. Il muro sul maliano riporta Allianz a +3 sul servizio di Porro 10-7. Un’altra battuta incredibile di Reggers sulla riga e Simoni chiama il time out sul 15-10. Porro di seconda intenzione per il 16-12, il successivo muro di Caneschi suona come una pre-sentenza sul match: 17-12. Vietato però pensare che la Rana Verona si possa arrendere così. L’ex Vitelli non ci sta, suo l’ace del 17-14. Ace anche di Keita dopo il time out di Piazza: 18-17 e dentro Larizza per Schnitzer. Risolve il solito Reggers, che mette pure il 20-18. Il video check conferma l’out del servizio di Cortesia: 21-19. Mozic riporta sotto Verona 21-20. Capitan Piano per Porro sul 23-21, Keita dice no. Si prende il punto 24 Reggers che raggiunge quota 21 punti nel match. Mozic annulla il primo matchpoint, time out Piazza. Si va ai vantaggi: 24-24, rientra Schnitzer per Larizza. Il doppio ace di Keita ribalta tutto: 24-26 e 2-1 nel conteggio dei set. Allianz Milano non riesce a chiudere il parziale nonostante un incredibile 78% in attacco (Reggers fa altri 9 punti con il 100%). Rana fa un altrettanto buono 64% con 12 punti di Keita (67%). Pesano senza dubbio i 5 ace dei veneti contro i 2 dei lombardi.

Simoni tiene il 6+1 che gli ha dato il bel recupero nel terzo parziale anche nel quarto set. In un amen Rana va sul 3-5 con ingresso di Louati per Kaziyski. Caneschi accorcia le distanze e manda in battuta il francese sul 5-6. Muro di Mozic e 7-10, poi il miracolo di Porro che riceve il servizio finito sul net di Ewert. Fallo di formazione per Rana Verona e 9-10. Fiammata veneta con Mozic per il 10-13, Reggers mette però un bel diagonale. L’ace di Mozic per l’11-15. Gardini per Otsuka, ma Rana tiene il suo vantaggio. Abaev per Cortesia al servizio sul 15-19. Risponde Louati con un attacco diagonale da riscaldamento 16-19 e time out Verona. Larizza per Schnitzer dai nove metri. Caneschi mette un grande muro su Keita: 17-19. Keita mette il 19-22 dopo un errore, dentro Zingel per Ewert, punto Verona e time out Piazza. Barotto per Porro sul 20-23. Chiude Keita 20-25 dopo l’ennesima azione incredibile con salvataggio di piede di Paolino Porro. Parità assoluta, si va al tie-break. L’attacco veronese è cresciuto in modo importante (63%).

Ci sono Kaziyski e Louati nel campo di Allianz. Reggers ferma Keita da terzo di muro per il 2-1 dopo un’altra azione incredibile. Il maliano si fa dire no anche da Schnitzer, risolve Mozic il 3-2. Pallonetto di Reggers per il 5-4, pareggia Mozic con un primo tempo dietro. Si cambia campo con il doppio vantaggio Allianz 8-6. Reggers firma un doppio break per il 12-8 propiziato da una grande difesa di Porro. Schnitzer in primo tempo fa il 13-9. Anche il 14-10 è del centrale canadese che lascia il posto a Larizza per la battuta. Zingel a muro per il secondo match point: chiude Kaziyski 14-11 una battaglia incredibile. Si tratta del quinto incontro tra i due team in un Play Off Challenge. Nell’unica sfida di Semifinale per il 5° posto (2020/21) l’aveva già spuntata Milano per 3-1 tra le mura amiche.

Matey Kaziyski al termine della partita

“Mi hanno detto che ho superato i 6.300 punti, non male: sono contento. Vuol dire che adesso si può fare sul serio. Scherzi a parte, questa sera è stato un risultato fantastico, che non era affatto scontato. Nei primi due set di gioco poteva sembrare tutto facile. Abbiamo fatto un bel gioco e messo in difficoltà Rana Verona. Loro, però, sono stati bravi a crederci fino in fondo. Nel momento clou, Keita ha beccato due angoli strepitosi in battuta e ha poi rimesso in equilibrio la partita. Adesso, però, siamo positivi anche per la finale. Eravamo partiti non benissimo, poi siamo cresciuti e non possiamo che essere fiduciosi”.

Roberto Piazza commenta il passaggio in finale

“Rana Verona è stata davvero brava a crederci fino in fondo. Forse noi abbiamo sbagliato qualche palla per chiudere nel terzo set. Alla fine possiamo dire che abbiamo fatto botte da orbi in attacco per tutta la partita. Sono contento per i ragazzi, per come hanno interpretato una partita che non era certo semplice. Adesso arriva Modena, con cui abbiamo giocato tre volte, ma sono state tre partite molto diverse. Però alla finale ci penserò da martedì, neanche da lunedì. Si deve liberare un po’ la mente. Voglio preparare bene questa sfida per giocare una grande partita. Io non preparo mai le partite solo per vincerle, ma per fare delle grandi prestazioni”.

ALLIANZ MILANO – RANA VERONA 3-2

(25-22, 25-19, 24-26, 20-25, 15-11)

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 14, Larizza, Porro 3, Catania (L), Louati 5, Reggers 30, Barotto, Gardini, Zonta, Piano, Schnitzer 8, Otsuka 5, Caneschi 10, Staforini (L2) ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

RANA VERONA: Abaev 1, Keita 28, Mozic 23, Sani 4, Cortesia 3, Zingel 2, Bonisoli (L2) ne, Spirito, Jensen ne, Ewert 3, Chevalier, Vitelli 2, Zanotti ne, D’Amico (L). All. Dario Simoni. Ass. Alessandro Marchesan

Arbitri: Michele Brunelli di Falconara Marittima e Maurizio Canessa di Bari (3° Cesare Armandola) al Video Check: Riccardo Villa. Segnapunti: Giuseppina Gibertini

Note:

Durata set 26’, 26’, 32’, 27’ e 19’ per due ore e dieci minuti.

Attacco punto Milano 59%, Verona 53%. Battute punto Milano 8 con 29 errori, Verona 9 con 24 errori. Ricezione positiva Milano 55% (29% perfetta), Verona 31% (12%). Muri punto Milano 9, Verona 3.

Foto credit Alessandro Pizzi

