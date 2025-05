Rho. Playing Skyline: performance nei cantieri

Si parte il 3 maggio in piazza Visconti, per proseguire alla piastra dietro il Municipio e a Terrazzano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 maggio 2025 – Prendono il via gli appuntamenti del progetto Playing Skyline – performance partecipate tra ex fabbriche e nuovi cantieri” coordinato da Comune di Rho e Comune di Arese, realizzato dalle associazioni Teatro dell’Armadillo, Contamina APS e AFK Progetto Giovani, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Ente Filantropico. Coinvolto in primis l’assessorato alla Cultura coordinato da Valentina Giro.

Si comincia sabato 3 maggio in piazza Visconti, verso via Porta Ronca, alle ore 18.30, con “Le città invisibili di Italo Calvino”, un breve ciclo di letture teatrali tra i cantieri organizzato dalla Biblioteca teatrale consorziata F. Dürrenmatt.

La lettura scenica di parti de “Le città invisibili” sarà affidata a giovani attori e attrici del Teatro dell’Armadillo: Anna Ferrari e Gabriele Merli. L’iniziativa e l’opera verranno introdotte da Martina Giambattista e Chiara Migliavacca, curatrici della biblioteca teatrale consorziata F.Dürrenmatt. La partecipazione è libera e gratuita.

Il progetto si propone di riflettere, attraverso le arti performative partecipate, intorno ai profili socio-culturale e urbano delle città, dal passato al futuro. In un’ottica partecipativa, le azioni e gli eventi proposti favoriscono una visione collettiva, l’interpretazione di un orizzonte identitario, tra ex fabbriche e nuovi cantieri, tra vecchie e nuove destinazioni d’uso dei luoghi.

“La rappresentazione teatrale, il flash mob di danza contemporanea, la performance di musical e le letture teatralizzate diventano gli strumenti culturali partecipati per comprendere ed esplorare le metamorfosi del territorio, ovvero le trasformazioni che hanno modificato le skyline di Rho e Arese, a partire dai luoghi emblematici, dall’Alfa Romeo, dalle raffinerie, dal cotonificio Muggiani e dalla Diana De Silva, passando per il Polo Fieristico, Expo e il nuovo Teatro Civico, verso i nuovi progetti del PNRR, via De Amicis, riqualificazione intorno alla palazzina Gardella, progetto Ponti e Cerniere, infine verso MIND, il Distretto milanese di innovazione tecnologica”, così spiegano i promotori.

Le prossime azioni programmate sono le seguenti:

Spettacolo “L’Amore ai tempi dell’Alfa”– a cura di Teatro dell’Armadillo

Soggetto e regia di Massimiliano Mancia

Sabato 10 maggio ore 19.45 e 21.45 presso la Sala Polivalente del Centro Civico Agorà di Arese (prenotazioni attraverso il Teatro dell’Armadillo)

Performance tra i cantieri– a cura di AFK Progetto Giovani

Domenica 11 maggio ore 18.30, nell’ex cortile della Scuola Marconi (piastra) a Rho

Performance tra i cantieri– a cura di Contamina APS

Sabato 17 maggio ore 18.30, tra la vecchia e la nuova scuola di Terrazzano di Rho

Letture tra i cantieri– a cura di Teatro dell’Armadillo e Biblioteca Teatrale Dürrenmatt

Domenica 25 maggio ore 18.30, nell’ultimo tratto chiuso di via Allende, di fronte a Palazzo Gardella ad Arese

Alcuni degli appuntamenti previsti sono frutto del dialogo con cittadini rhodensi, nell’ambito di una call dal titolo “URBAN ECHO” portata avanti da Contamina APS: il laboratorio “Terrazzano tra passato e futuro” ha permesso un approccio partecipativo e creativo, partendo dagli eventi storici che hanno segnato la zona per riflettere sulle trasformazioni future. AFK Progetto Giovani ha invece lavorato sulla storia della scuola Marconi e del centro cittadino rhodense.

