BGY Airport Granfondo: ciclista di Cavenago d’Adda cade e muore

Bergamo, 4 maggio 2025 – Doveva essere una grande festa sui pedali, sfortunatamente un tragico incidente ha completamente cambiato il clima della manifestazione.

Una caduta fatale ha segnato il destino di un giovane ciclista di 31 anni e, con estrema amarezza, alle ore 11:00 è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Comitato Organizzatore, il quale ha chiesto a tutti i presenti di rivolgere un pensiero di cordoglio a famiglia, amici e compagni di squadra.

Michele Negri, 31 anni, originario di Sant’Angelo Lodigiano e residente a Cavenago d’Adda, è deceduto dopo essere finito contro un muro in una curva a Berbenno, in via Papa Giovanni XXIII, all’altezza della chiesa parrocchiale. Inutile l’intervento dell’elisoccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Nato il 17 maggio 1993, Negri era tesserato con il Team MP Filtri, società milanese con sede in via Santa Croce.

Inevitabilmente scossa dall’accaduto la competizione è proseguita in un’atmosfera sommessa, mostrando il doveroso rispetto per lo sfortunato atleta con l’annullamento delle cerimonio protocollari di premiazione.

Dal momento che la manifestazione è stata conclusa da circa 2000 atleti.

Il Comitato Organizzatore della BGY Airport Granfondo comunica che durante lo svolgimento della manifestazione si è verificato un tragico evento.

Intorno alle ore 11:00, all’altezza del bivio che portava a Berbenno, un partecipante 31enne è purtroppo venuto a mancare a causa di una caduta.

Con profondo dolore, l’organizzazione della BGY Airport Granfondo si stringe attorno alla famiglia e agli amici e rivolge loro le più sentite condoglianze.

Sulla linea d’arrivo l’organizzatore della G.M.S. Giuseppe Manenti ha rivolto al pubblico queste parole di cordoglio: «Certe notizie non si vorrebbero mai dare. Per una tragica caduta oggi ha perso la vita un ragazzo. Il Comitato Organizzatore chiede a tutti i presenti di rivolgere alla famiglia e alla squadra un pensiero di cordoglio e conforto».

