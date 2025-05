Lancia Y10, a Trezzano sul Naviglio successo per il maxi raduno di appassionati per i 40 anni – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 maggio 2025 – Centinaia di Lancia Y10 sono giunte da tutta Italia a Trezzano Sul Naviglio, nel weekend del 3 e 4 maggio 2025, per i festeggiamenti dei 40 anni del modello.

L’evento “Y40, piace ancora alla gente che piace” è stato organizzato dal car influencer William Jonathan, non nuovo nell’ideazione di raduni a larghissima partecipazione.

Ieri le utilitarie a coda tronca sono state esposte lungo il naviglio, mentre questa mattina, nella splendida cornice del Parco del Centenario, hanno dato forma alla scritta “Y40” immortalata dal drone pilotato da Carlo Baldini.

Ospiti d’onore dell’evento i designer Antonio Piovano e Adriano Piovano che, negli anni 80, idearono la fortunata erede della Autobianchi A112.

Le auto hanno poi raggiunto in parata il Cortile del Castello di Vigevano dove William Jonathan ha premiato i fratelli Piovano con il “Volante d’Argento” mentre autografavano la carrozzeria delle Y10 intervenute. Tra altri aneddoti, i designer hanno spiegato che il portellone piatto e nero è stato ispirato al televisore Black Trinitron della Sony e sarebbe servito a conferire un aspetto futuristico alla vettura, caratteristica che l’ha resa per sempre unica nella linea. Tra le versioni Fire, LX, Touring, Mia, Igloo, Ego, Turbo, Gti, 4wd, Fila, Missoni e Junior non sono mancate alcune chicche come le Y10 a targhe nere e diverse Élite, tra cui quella appartenuta alla Flotta Stampa Fiat del 1992 – che era in uso a Bruno Vespa – e le Avenue, tra cui una rara Agatha.

Marco Reggio, Presidente del 500landia Club di Vigevano e del Fiat Ritmo Club Italia, che ha collaborato con il suo staff alla buona riuscita logistica dell’evento, ha insignito William Jonathan del premio “Il Raduno d’oro”.

A tutti gli appassionati intervenuti con le loro fide Y10 sono stati consegnati dei trofei d’epoca che recano la dicitura “La Y10 più bella è la tua”, donati alla manifestazione dalla campionessa italiana di regolarità auto storiche Gabriella Scarioni.

Dopo il defilé in Piazza Ducale, gli equipaggi hanno raggiunto Cerano, nel verde del Novarese, per un pranzo tra appassionati, storie e cofani aperti.

Il car influencer William Jonathan, dopo aver sottolineato gli oltre 120 giorni necessari di lavoro serale per l’organizzazione, ha commentato: “La Y10 piace ancora alla gente che piace e ne abbiamo avuto la dimostrazione in questi due giorni. Sono molto contento di essere riuscito ad avere tra noi i papà della Y10, i fratelli Piovano e di aver riunito gli appassionati di Y10 che, fino ad oggi, non hanno avuto tante occasioni di incontro”.

Il raduno ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Trezzano Sul Naviglio e il Patrocinio del Comune di Vigevano.