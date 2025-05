Milano. Incidente all’incrocio tra via Gozzoli e Parri: sei auto si scontrano al semaforo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2025 – Intorno alle ore 17.04, lungo la via Gozzoli, in direzione Baggio, in prossimità del semaforo, sei auto si sono scontrate in modo violento. In una vettura, tamponata da più auto, sono entrati in azione gli airbag. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa, che ha valutato una coppia di 29 anni con il figlio di 9. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi per accertare tutta la dinamica del sinistro e le responsabilità

V. A.