Milano. Riqualificazione di piazza Cordusio: dal 6 maggio diverse linee cambiano servizio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2025 – A maggio inizia la riqualificazione di piazza Cordusio che comprende la rigenerazione urbana degli spazi pubblici, interventi su acquedotto e fognature, e il rinnovo dei binari.



Dal 6 maggio al 14 settembre diverse linee cambiano servizio secondo il calendario che trovate in questa pagina. Se utile al vostro viaggio, considerate le metropolitane come alternativa.

FASE UNO. Dal 6 maggio al 14 settembre cambiano servizio 2, 12, 14, 16, 19 e NM1

Tram 2. Devia e non passa tra Colombo/Coni Zugna e Lanza

Fa servizio come al solito tra Negrelli e la fermata Colombo/Coni Zugna (Porta Genova). Da qui devia per Baracca, V Alpini, Cadorna, Cairoli e Lanza. Da Lanza torna al normale percorso verso Bausan. Dal capolinea di Bausan riparte al contrario.

Tra Lanza e Porta Genova, usate M2. Tra Conciliazione e Duomo, usate M1. Tra Coni Zugna e De Amicis, usate M4.

Tram 12. Devia e non passa tra Missori, Lanza e Certosa

Fa normale servizio tra Molise e la fermata Missori. Poi devia: invece di girare in via Mazzini, va in corso di Porta Romana e fa le fermate del 16 fino a Monte Velino. Da qui riparte al contrario. Tra Lanza e Certosa è sostituito dal tram 16. Tra Missori e Cadorna usate M3+M1 (cambiando a Duomo). Tra Cadorna e Lanza usate il tram 2. Tra Certosa e Roserio il 12 è sostituito dal bus B12 (informazioni a questa pagina).

Tram 14. Dal 6 maggio al 29 giugno si spezza in due percorsi separati. Si interrompe e non passa tra Cairoli (via Cusani) e via Torino

A nord, fa servizio tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani). A sud, tra Lorenteggio e via Torino/Palla. Dopo questa fermata, continua in via Spadari e termina in via Cantù (Duomo). Da lì riparte verso Lorenteggio. Tra Cairoli e Duomo, usate M1.

Tram 3 e 14. Solo dal 2 al 29 giugno

I tram saltano le fermate in via Spadari e il capolinea di via Cantù. Usate la fermata in via Torino dopo via Orefici (Duomo).

Tram 16. Devia e non passa tra largo D’Ancona-Missori-Monte Velino.

Fa normale servizio tra il capolinea San Siro e largo D’Ancona. Da qui continua e passa da Cadorna, Cairoli e Lanza. Dopo Lanza, fa tutte le fermate del 12 fino a Certosa. Tra Missori e Monte Velino è sostituito dal 12. Tra Cadorna e Cordusio, usate M1 o il tram 1.

Tram 19. Devia e non fa servizio tra Bixio e piazza Virgilio

Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra viale Piave/via Bixio e piazza Virgilio. Quando deviano, i tram fermano in viale Piave, piazza Oberdan (Porta Venezia M1), viale Vittorio Veneto, Repubblica, via Turati, via Manzoni, via Santa Margherita, via Tommaso Grossi, via Broletto, via Cusani, Cairoli, Cadorna. Tra Porta Venezia e Cordusio, usate M1. Tra Repubblica e Duomo, usate M3.

Tra via Bixio e 5 Giornate, usate il tram 9, e poi il tram 12 fino a Missori.

Bus notturni NM1

I bus da Molino Dorino verso Sesto FS deviano e saltano le fermate di via Carducci (Cadorna), via Meravigli, via Dante (Cordusio), via Orefici (Duomo), piazza Diaz (Duomo), via Larga. Verso Molino Dorino saltano le fermate di via Larga, via Gonzaga, via Mazzini, via Orefici, via Dante, via Meravigli, Cairoli e via Carducci. In alternativa, usate le fermate della linea 85 di Cairoli e largo Augusto (San Babila).

FASE DUE. Dal 30 giugno al 14 settembre il 14 cambia deviazione. Deviano il 3, 15, 24 e 27

Tram 3. Non passa tra Duomo e la fermata San Gottardo/piazza 24 Maggio

Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e la fermata San Gottardo/piazza 24 Maggio. Poi devia, passa in Gorizia, Vigevano, Porta Genova, Colombo, Coni Zugna, Solari e arriva a Lorenteggio, facendo le stesse fermate del 14. Da lì riparte al contrario. Per il centro, usate M2 da Abbiategrasso o Porta Genova, oppure M4 da Coni Zugna.

Tram 14. Non passa tra Lorenteggio, Cantore e Cairoli (via Cusani)

Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani). Da lì riparte al contrario. Tra Lorenteggio e Cantore è sostituito dal tram 3. Per il centro usate M4 da San Cristoforo o Coni Zugna, oppure la M2 da Porta Genova.

Tram 15

Fa capolinea in piazza Fontana, non in via Dogana.

Tram 24 E 27. Si uniscono in una sola linea: 24

Il 27 è sostituito dal 24 (leggete qui sotto).

Tram 24. Fa servizio tra Vigentino, via Larga e viale Ungheria

Il 24 fa servizio come al solito tra il capolinea Vigentino e la fermata di via Larga. Da via Larga, non fa capolinea in piazza Fontana, ma continua il servizio sul percorso del 27: fa le sue stesse fermate e termina in viale Ungheria.