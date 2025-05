Rovera vince all’esordio a Brands Hatch nel GTWC Sprint su Ferrari

Il pilota ufficiale del Cavallino conquista insieme ad Abril gara 1 del primo round stagionale al volante della 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors. L’equipaggio è poi ottavo in rimonta in gara 2 ma penalizzato per un track limit e dà appuntamento al prossimo round del GT World Challenge fra due settimane in Olanda a Zandvoort.

Brands Hatch (Gran Bretagna), 4 maggio 2025. Esordio da sogno per Alessio Rovera sullo storico circuito inglese di Brands Hatch e nel GT World Challenge Sprint Cup: dopo aver ottenuto il secondo miglior crono in qualifica al sabato, domenica al volante della Ferrari 296 GT3 il pilota ufficiale della Ferrari ha vinto gara 1 del primo round stagionale insieme a Vincent Abril, suo compagno di equipaggio sulla vettura numero 51 del team AF Corse – Francorchamps Motors. Un successo costruito con una intelligente gestione della prima parte di gara, con Alessio impegnato a tenere il passo dei battistrada e a creare le condizioni per un possibile “overcut” a metà gara nel giro di rientro ai box per cambio pilota, effettuato nel passaggio successivo rispetto ai rivali diretti dell’assoluta. Al box tutto ha funzionato alla perfezione e Abril è rientrato in pista davanti alle auto avversarie, difendendo la prima posizione e conservandola fino la traguardo.

#51 – AF Corse – Francorchamps Motors – Alessio ROVERA – Vincent ABRIL – Ferrari 296 GT3

Sabato il monegasco aveva qualificato la Ferrari in quinta fila per gara 2, nella quale è scattato dalla nona piazza domenica pomeriggio. La seconda corsa del weekend ha poi visto la numero 51 lottare in mezzo al traffico, con Rovera che, subentrato dopo la sosta ai box, nella seconda parte di gara fra duelli e sorpassi ha saputo risalire da centro gruppo fino a classificarsi in ottava posizione. Una successiva penalità di 5 secondi post-gara, dovuta a un track limit, ha poi relegato l’equipaggio in diciannovesima posizione. La vittoria ottenuta in gara 1 e la spettacolare rimonta di gara 2 rappresentano in ogni caso un importante viatico in vista dei prossimi impegni del duo ferrarista in uno dei campionati più “tirati”, ravvicinati e impegnativi a livello internazionale, che ha riportato Alessio anche a misurarsi su stint “brevi”, (sprint, appunto), dopo diversi anni, affiancando questi impegni a quelli del grande endurance mondiale. La prossima tappa della Sprint Cup del GTWC è in programma a Zandvoort, Olanda, nel weekend del 18 maggio.

Rovera dichiara: “Devo dire che ci siamo preparati bene per questa mia prima volta a Brands Hatch e il team si è allenato e ha lavorato molto anche sui pit-stop. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per quanto fatto in particolare in gara 1. La vittoria è una splendida gioia, è arrivata al termine di una lotta tiratissima e davvero è stato esaltante festeggiare sul gradino più alto del podio insieme ad Abril. Così come esaltante è il circuito inglese, sul quale poi in gara 2 ho fatto il possibile nel tentativo di rimontare”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia