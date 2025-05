5 MAGGIO 2025 GIORNATA MONDIALE DELL’IGIENE DELLE MANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, Lunedì 5 Maggio 2025 – Mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani e rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo: è questo l’obiettivo principale della Giornata mondiale per il lavaggio delle mani che si celebra il 5 maggio, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) coinvolgendo i professionisti sanitari e la popolazione generale, affinché tutti possano sentirsi parte attiva e contribuire a mantenere alta l’attenzione sull’importanza di questa pratica, semplice ma cruciale, per prevenire le infezioni, soprattutto in ambito sanitario.

<<L’igiene delle mani, infatti, è una procedura estremamente veloce e a basso costo che eseguita in modo appropriato, riduce la popolazione microbica cutanea; rimane quindi la misura di base per garantire la decontaminazione delle mani. In ambito assistenziale i guanti monouso non sterili non possono sostituire l’igiene delle mani, avendo funzioni diverse: diminuiscono la probabilità di trasmissione ai pazienti dei microrganismi presenti sulle mani degli operatori sanitari (protezione del paziente); sono una barriera per prevenire la contaminazione delle mani degli operatori sanitari in caso di contatto con sangue, altri materiali biologici, dispositivi o superfici contaminati da questi (protezione dell’operatore). Quindi non sostituire l’igiene delle mani con l’utilizzo dei guanti monouso non sterili. Utilizzare il prodotto a base alcolica come prima scelta per l’igiene delle mani routinaria>> spiega il Dott. Antonio Pellegrini, Direttore UOC Chirurgia Ricostruttiva e delle Infezioni Osteoarticolari (CRIO) ASST Gaetano Pini-CTO.

Lo slogan della campagna globale di quest’anno è: “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, che sottolinea l’importanza dell’adozione del Piano d’azione globale 2024-2030 sull’IPC (prevenzione e controllo delle infezioni) e di una corretta igiene delle mani, anche quando si usano i guanti, invitando tutti – cittadini, pazienti, operatori sanitari, dirigenti, responsabili politici e partner della salute pubblica – a riflettere sul ruolo che ciascuno può svolgere per evitare la trasmissione di germi responsabili di molte malattie infettive.

Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto una corretta igiene delle mani può salvare milioni di vite ogni anno.

Oggi più che mai, è essenziale che ospedali, ambulatori, centri di cura e ogni luogo di assistenza sanitaria continuino a dare la massima priorità a pratiche corrette di lavaggio, insieme a un uso consapevole dei guanti, anche attraverso il supporto degli operatori che si occupano di prevenzione e controllo delle infezioni.

COME SI EFFETTUA CORRETTAMENTE IL LAVAGGIO O L’IGIENE DELLE MANI?

Per ricordare l’importanza di questi gesti semplici, ma essenziali, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha preparato un opuscolo informativo, con alcune istruzioni per un corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone, in 12 semplici passi.

Lavaggio delle mani con acqua e sapone: scarica il flyer “Come lavare le mani”

È importante tenere conto di queste indicazioni nella vita di tutti i giorni.

Gli obiettivi della Giornata Mondiale per l’igiene delle mani 2025 sono:

° promuovere pratiche ottimali di igiene delle mani (utilizzando la tecnica appropriata e in conformità ai 5 momenti dell’OMS) e dell’utilizzo dei guanti ° promuovere l’inclusione dell’igiene delle mani nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché nelle procedure operative standard a livello di struttura, secondo le raccomandazioni del Piano d’azione globale e del quadro di monitoraggio dell’OMS 2024-2030 ° sensibilizzare sull’impatto ambientale dei guanti, nell’ottica del processo produttivo e sulla gestione dei rifiuti, soprattutto se utilizzati in modo inappropriato.



Per maggiori informazioni consulta i poster dedicati alla Giornata mondiale per il lavaggio delle mani

Redazione