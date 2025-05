ANIMATION DAY: il mondo dell’animazione incontra gli studenti all’Università di Cattolica a Milano

Venerdì 9 maggio 2025, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano,

Largo A. Gemelli 1, Cripta Aula Magna, dalle ore 9.15 alle 16.30

Il mondo dell’animazione incontra gli studenti

al secondo Animation Day

Un convegno aperto a tutti per fare il punto sul settore e le opportunità professionali e che vuole unire mercato e mondo universitario.

Ospiti internazionali, Philip LaZebnik e Jordi Gasull.

Un evento realizzato dal corso di Laurea Magistrale dell’Università Cattolica

The art and industry of narration: from literature to cinema and tv

in collaborazione con Cartoon Italia

e in partnership con Bergamo Animation Days

Venerdì 9 maggio 2025 nella sede milanese dell’Università Cattolica il mondo dell’animazione incontra gli studenti alla seconda edizione dell’Animation Day, convegno aperto a tutti che coinvolge i principali player del settore e alcuni prestigiosi ospiti internazionali come Philip LaZebnik e Jordi Gasull.

L’evento, che si svolgerà in lingua inglese dalle 9.15 alle 16.30 presso la sede in Largo A. Gemelli 1 nella Cripta Aula Magna, vuole illustrare lo stato dell’arte del settore dell’animazione e le opportunità professionali con uno sguardo attento verso il mercato internazionale ed è organizzato dal corso di Laurea Magistrale dell’Università Cattolica The art and industry of narration: from literature to cinema and tv in collaborazione con Cartoon Italia e in partnership con Bergamo Animation Days.

Movimenti Production, beQ Entertainment, Cartobaleno, Maga Animation, Studio Bozzetto, Red Monk, Rigotz Stories sono le case di produzione che, in rappresentanza di Cartoon Italia, si racconteranno attraverso le loro case histories di successo in tutto il mondo e si confrontano in tavole rotonde e dibattiti su questa industria, che nel nostro Paese fattura circa 500 milioni all’anno includendo il fatturato del licensing & merchandising e che comprende circa 80 aziende e circa 6.000 addetti, considerando anche le società di service e di licensing (dati Cartoon Italia, 2024).

Fra gli appuntamenti da non perdere, alle 9.30 la Open Lecture Writing a feature film for Disney and Dreamworks di Philip LaZebnik, sceneggiatore americano che ha firmato capolavori dell’animazione come Mulan, Pocahontas e Il Principe d’Egitto, e alle ore 14.30 il Workshop Scrivere e produrre animazione europea distribuita in tutto il mondo tenuto da Jordi Gasull, sceneggiatore e produttore spagnolo di film distribuiti in tutto il mondo da Paramount e Warner come Taddeo l’esploratore, Mike sulla luna, Mummie, Buffalo Kids.

“Dopo la partecipata prima edizione nel 2024, e dopo la stupenda Lecture, pochi giorni fa, di Meg LeFauve, sceneggiatrice dei due Inside Out, l’Animation Day diventa ufficialmente un appuntamento fisso che sta crescendo, con la conferma della preziosa collaborazione con Cartoon Italia e l’avvio della nuova partnership con Bergamo Animation Days, per un evento che va così ad affiancarsi a quello del Milano Pitch, che da sei anni unisce giovani autori lombardi con le maggiori case di produzione dell’audiovisivo e le aziende dell’editoria” – afferma Armando Fumagalli, coordinatore dell’evento, oltre che ideatore e coordinatore del corso di laurea magistrale The art and industry of narration: from literature to cinema and tv, che presta una particolare attenzione all’animazione e alla produzione di contenuti per bambini e che ha firmato una convenzione proprio con Cartoon Italia. “Continua a rafforzarsi la costruzione di un polo dell’audiovisivo anche a Milano per ergerla a capitale italiana di un’industria narrativa che possa varcare le frontiere, come da oltre 20 anni facciamo in Cattolica con il Master in International Screenwriting and Production (MISP), fucina degli sceneggiatori e produttori creativi delle serie più amate come DOC – Nelle tue mani, Blanca (distribuiti in decine di Paesi nel mondo), Un passo dal cielo, Don Matteo, Buongiorno Mamma, Viola come il mare, Odio il Natale, Petra, Christian, Me contro te, Leonardo, Medici – Masters of Florence, Summertime, Che Dio ci aiuti, e i recenti Hanno ucciso l’uomo ragno, Belcanto e Il Gattopardo”.

“Cartoon Italia ritiene fondamentale e costruttivo il dialogo con gli enti formativi, per contribuire alla crescita professionale del nostro settore. Con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con cui a fine 2023 abbiamo siglato una convenzione, è nata una collaborazione significativa in occasione dell’Animation Day di Milano, che da quest’anno si arricchisce della partnership con il BAD – Bergamo Animation Days. La giornata milanese rappresenta un prezioso momento di aggiornamento per gli studenti sull’animazione italiana. Il nostro obiettivo comune è rendere questo evento un appuntamento annuale, con protagonisti sempre nuovi e tematiche attuali e in evoluzione”” così Maria Carolina Terzi, presidente di Cartoon Italia.

“La nuova partnership con BAD – Bergamo Animation Days ci consente di offrire agli studenti due occasioni complementari – osserva Evelina Poggi, consigliere di Cartoon Italia con delega alla formazione. “Da una parte l’evento di Bergamo, tre giorni ricchi di workshop, portfolio review e incontri con i grandi talenti del settore; dall’altra l’evento industry di Milano, destinato a diventare un punto di riferimento per studenti e produttori, che quest’anno è focalizzato sulla vocazione internazionale dell’animazione, con un’attenzione particolare alle opportunità distributive e al potenziale di sviluppo di una nuova IP”.

“Questa nuova partnership con l’Animation Day di Milano rappresenta per BAD un passo importante verso la costruzione di un dialogo sempre più solido tra mondo accademico e industria dell’animazione. Crediamo fortemente che solo mettendo in rete competenze, esperienze e visioni sia possibile offrire ai giovani strumenti concreti per entrare in questo settore. L’incontro tra il respiro internazionale dell’evento milanese e l’approccio laboratoriale, creativo e formativo di BAD ci permette di creare un percorso complementare, capace di valorizzare i talenti emergenti e rafforzare la filiera dell’animazione in Italia” aggiunge Andrea Bozzetto, Direttore artistico di BAD-Bergamo Animation Days

ANIMATION DAY

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 9.15

Saluti Istituzionali:

Prof. Giovanni Gobber, Preside Facoltà Scienze linguistiche e letterature straniere

Prof Armando Fumagalli, coordinatore della Laurea Magistrale The Art and Industry of Narration

ore 9.30

Open Lecture: Writing a feature film for Disney and Dreamworks

Philip LaZebnik, sceneggiatore (Pocahontas, Mulan, Il Principe d’Egitto)

ore 10.15

Come sta andando l’animazione in Italia?

Alessandra Principini, Vicepresidente Cartoon Italia, Movimenti Production

Opportunità ed eventi internazionali per produttori e professionisti

Cristian Jezdic, Consigliere Cartoon Italia con delega all’internazionalizzazione, beQ Entertainment

Adattare una IP: come rendere internazionale un progetto

Cristiana Buzzelli, Movimenti Production

ore 11.00 Coffee break

ore 11.30

Panel 1 Case histories

Coordina Silvia Rigotto, Rigotz Stories

Valeria Brancia, Cartobaleno – Mortina – Italia-Irlanda

Pietro Pinetti, Studio Bozzetto – Pino e Shinobi – Italia-Giappone

Pedro Citaristi, Red Monk – Underdog – Italia-Francia

ore 12.15

Panel 2 Case histories

Coordina Eleonora Fornasari, Università Cattolica del Sacro Cuore

Max Carrier Ragazzi, Maga Animation Studio and the co-productions with Japanese and US markets

Cristiana Buzzelli – Movimenti Production – Exporting Made in Italy through international co-productions: Super Happy Magic Forest – Italia-UK-Francia

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.30

Workshop: Scrivere e produrre animazione europea distribuita in tutto il mondo

Jordi Gasull, sceneggiatore e produttore, Madrid (Tad the Explorer, Capture the Flag, Mummies, Buffalo Kids)

Ore 16.00: Q&A

Ore 16.30: Termine dei lavori