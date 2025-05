ARCHITETTO CHE NON TI ASPETTI: un podcast che racconta case che parlano al cuore

Milano, 5 maggio 2025 – Beatrice Cha, architetto unconventional con la mission di creare spazi che emozionano e raccontano storie, annuncia con entusiasmo il lancio del suo nuovo podcast: Architetto che non ti aspetti. Un progetto ambizioso, che nasce dalla volontà di suggerire un approccio alternativo all’architettura e al design d’interni, focalizzato sul benessere delle persone e sulla connessione emotiva con lo spazio in cui vivono. Pensata per chi desidera una casa che sia espressione di sé e fonte di equilibrio, questa serie rivela come l’ambiente domestico influenzi positivamente umore, creatività e qualità della vita quotidiana.

Nella sua vita professionale, Beatrice non si limita a progettare ambienti, piuttosto si dedica a tradurre esigenze, sensazioni e desideri in luoghi che rispecchino l’identità di chi li abita. Le case che disegna non sono definite solo da arredi e materiali, lavorano invece sulla costruzione di un’atmosfera fatta di dettagli accoglienti e di una bellezza autentica che non svanisce nel tempo.

Con la sua passione contagiosa e il suo approccio pragmatico, Beatrice guida gli ascoltatori attraverso un percorso di consapevolezza e trasformazione, offrendo strumenti reali per creare spazi esteticamente piacevoli, ma soprattutto in grado di nutrire l’anima.

“Il modo più immediato per esplorare l’architettura e le case è attraverso le immagini. Ma io credo che l’ascolto abbia un potere ancora più profondo”, dichiara l’autrice.

Da qui la scelta di un podcast. Beatrice ha trasformato i suoi scritti in voce, con un processo che paragona al design architettonico. “Scrivere è come progettare uno spazio”, commenta, “serve un’idea chiara, un filo conduttore e il giusto equilibrio tra struttura e sensazioni”.

L’incisione, per restare nella metafora, è invece fatta di mattoni e cemento, come in un cantiere: un processo attento e concreto, affrontato col suo tono di voce basso e con la riservatezza che la contraddistingue. Pur essendo la sua prima esperienza di podcasting, Beatrice ha cercato e trovato il suo ritmo, intrecciando parole e atmosfere, per rendere l’ascolto un viaggio di scoperta e crescita.

19 episodi curati nei più piccoli dettagli e punteggiati da suggerimenti pratici facilmente applicabili, grazie all’espediente dei “Post-it dell’architetto”, preziose pillole tecniche per analizzare e migliorare gli spazi domestici in modo efficace e consapevole.

Dosando sapientemente creatività, sensibilità e un pizzico di ironia, e impreziosendo la narrazione con aneddoti personali e ricordi d’infanzia, l’architetto racconta come la sua passione per la cucina e un’attenta meticolosità l’abbiano portata a sviluppare un metodo di lavoro originale, che unisce estetica e funzionalità in un perfetto equilibrio.

Un elemento distintivo del podcast è la presenza di alcuni oggetti che parlano. Conosceremo Mafalda, un candelabro trasformato in lampada da tavolo – una sorta di alter-ego di Beatrice – che con la sua voce saggia e ironica, avrà il compito di offrire visuali alternative sugli argomenti trattati. E di tanto in tanto, sentiremo la voce di Plissé, il bollitore dalla fisionomia originale, che ha contribuito a dare un nome al metodo di Beatrice, del quale è l’acronimo: Percezione, Lettura, Ideazione, Sviluppo, Soluzioni, Emozioni.

“Credo che la casa non sia solo un insieme di stanze, ma un rifugio che accoglie, uno spazio che racconta chi siamo e ci aiuta a stare bene. Non un’architettura da ammirare, ma un’esperienza da vivere”.

Il podcast “Architetto che non ti aspetti” è disponibile a partire dal 20 marzo, ogni giovedì sulle principali piattaforme di ascolto, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.

Scritto e ideato da Beatrice Cha. Podcast producer Giada Pari.