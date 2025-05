Attesa per Fabrizio Corona a Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 5 maggio 2025 – Fabrizio Corona ha annunciato sui suoi social, che sarà “special guest”, mercoledì 7 maggio dalle 15.00, dai “Miricani”, il barbershop di via Roma, 12, di Leonardo Pipitone. Dopo l’annuncio, la notizia a fatto subito breccia in tutta la città e numerosi, tra fan e curiosi, sono pronti a raggiungere il negozio per conoscere Fabrizio Corona e molti sono coloro che hanno chiamato l’esercizio commerciale per avere tutti i dettagli sull’evento.

Vittorio Aggio