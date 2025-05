Contro l’antisemitismo un intergruppo di amicizia col popolo ebraico e con Istraele anche in Municipio 1

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2025 – Dichiarazione di Giampaolo Berni Ferretti, Consigliere del Municipio 1 per Forza Italia:

Ho mandato una mail di invito a tutti i consiglieri (ringrazio Federico Benassati del mio partito e Pietro Del Bono della Lega Salvini Premier che hanno già aderito) per invitarli a partecipare a un intergruppo di amcizia col popolo ebraico e con Israele e rinnoverò questo invito al prossimo Consiglio di Municipio.

Ben prima del 7 ottobre (nel luglio del 22) ho partecipato al Kippahperitivo in via San Gottardo in solidarietà con un avvocato ebreo aggredito a 2 passi da una delle zone più turistiche di Milano (la Darsena) solo perché portava la Kippah.

Ricordo che da allora la Comunità Ebraica milanese non ha mai revocato il consiglio di non portare questo copricapo in pubblico o di nasconderlo sotto un altro cappello, una situazione da anni 30 del secolo scorso.

Oggi la situazione è ancora peggiore:

un bambino è stato picchiato a Roma perché portava la Kippah

Murales con Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano nella nostra città vengono vandalizzati

un incontro organizzato dalla Unione Giovani Ebrei Italiani deve essere protetto dalla Digos perché assaltato da studenti pro Pal che gridano “fuori i sionisti dalla Università”

un Consigliere Comunale il Giorno della Memoria ha dato del fuori di testa al Rabbino Capo di Milano (a proposito, il suo partito ha avuto qualcosa da ridire?)

Credo quindi che sia il caso di portare anche in Municipio 1, dopo che è stato fatto in consiglio comunale dal consigliere del mio partito, Alessandro De Chirico, uno strumento innovativo: non un gruppo consiliare nuovo ma un Intergruppo consiliare di Amicizia con il popolo ebraico e Israele: un luogo dove potremo conservare ognuno le tante idee diverse che abbiamo e che a volte ci dividono, anche profondamente, ma in cui saremo uniti dalla comune convinzione che lo stato di Israele, democratico e occidentale, abbia diritto a vivere e altrettanto diritto a vivere abbiano i suoi abitanti.

I migliori saluti

Giampaolo Berni Ferretti