Dal 19 al 22 maggio la XXV edizione di “Break in Jazz” nel centro di Milano

Dopo diversi anni, piazza San Fedele torna a ospitare gli appuntamenti della storica manifestazione organizzata dall’associazione culturale Musica Oggi e dai Civici Corsi di Jazz: quattro giorni di concerti con gli allievi e i docenti della scuola in programma dalle ore 13 alle ore 14. Ingresso libero

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2025 – Torna in piazza San Fedele, nel cuore di Milano, dove tutto è iniziato, la rassegna musicale Break in Jazz, organizzata dall’associazione culturale Musica Oggi e dai Civici Corsi di Jazz di Milano con il patrocinio del Comune di Milano. Giunta alla XXV edizione e in programma da lunedì 19 a giovedì 22 maggio, da sempre Break in Jazz è una delle manifestazioni più amate dai milanesi, ma anche dai tanti turisti che affollano il centro e le piazze più belle della città: un po’ perché i concerti si svolgono quando scatta la pausa pranzo, cioè dalle ore 13 alle 14 (nella fascia oraria che dà il titolo alla rassegna), un po’ perché gli appuntamenti sono tutti gratuiti e un po’ perché i luoghi che li ospitano (per molti anni, in passato, la manifestazione si è svolta in piazza Mercanti e poi in Piazza Tre Torri, nel quartiere emergente di Citylife) sono di grande fascino e richiamo.

Quest’anno i quattro giorni di programmazione precederanno la nuova edizione di Piano City Milano (dal 23 al 25 maggio) e il Concerto di Radio Italia (il 30 maggio in Piazza Duomo): una collocazione temporale ideale per creare una significativa sinergia di eventi musicali pubblici nel capoluogo lombardo.

Come sempre, i protagonisti di Break in Jazz saranno alcuni dei migliori studenti dei Civici Corsi di Jazz affiancati dai loro docenti. Si partirà lunedì 19 maggio con un omaggio a Count Basie a cura della Civica Jazz Orchestra (la big band formata dagli allievi della scuola) diretta da Luca Missiti che, oltre a essere docente di arrangiamento, composizione e musica d’insieme, è anche il coordinatore didattico dei Civici Corsi di Jazz.

Martedì 20 maggio si esibirà il gruppo d’insieme guidato da Marco Vaggi che con The Real McCoy proporrà un itinerario nella musica del grande pianista e compositore McCoy Tyner. Il giorno successivo, mercoledì 21 maggio, sono in programma due concerti: durante il primo, gli studenti che fanno capo al chitarrista e docente Dario Faiella presenteranno il progetto Da Coltrane agli anni ’80, mentre la seconda esibizione, intitolata Miles to Deep Purple, vedrà la partecipazione della formazione diretta da Marco Mariani, docente di strumento, Ear Training e Musica d’insieme nonché presidente dell’associazione culturale Musica Oggi.

Infine, giovedì 22 maggio, per l’ultimo appuntamento di Break in Jazz, andrà in scena Bop Meets Afro-Latin, a cura del gruppo di allievi diretti dal trombonista peruviano Humberto Amesquita, docente di strumento e di musica d’insieme dei Civici Corsi di Jazz.

Afferma Luca Missiti: «Sono molto felice che questo appuntamento storico per il jazz milanese ritorni in piazza San Fedele, dove tutto è iniziato, più di venticinque anni fa, da un’idea di Enrico Intra. Come da tradizione, si esibiranno i gruppi di musica d’insieme dei Civici Corsi di Jazz, diretti dai docenti che li hanno preparati durante l’anno. Questa rassegna rappresenta una bellissima opportunità per i milanesi di ascoltare, in pausa pranzo e in pieno centro, una varietà di stili e di repertori che attraversano l’intera storia del jazz».

Nati nel 1987 in collaborazione con l’associazione culturale Musica Oggi fondata da Enrico Intra, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i più importanti nella storia del jazz europeo, e dal musicologo Maurizio Franco, i Corsi Civci di Jazz fanno parte da molti anni dell’offerta formativa della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. I corsi, che rappresentano una vera e propria eccellenza nella didattica musicale italiana e che sono una delle più importanti realtà europee per l’insegnamento del jazz, hanno sempre coniugato l’attività di formazione e quella concertistica, impegnando studenti e docenti in progetti musicali comuni dall’alto livello artistico.

BREAK IN JAZZ – Il programma della XXV edizione

Dal 19 al 22 maggio 2025, piazza San Fedele, Milano

Dalle ore 13 alle ore 14, ingresso libero

On line: www.civicicorsidijazz.com

Lunedì 19 maggio

Atomic Basie

CJO – Civica Jazz Orchestra (big band degli allievi dei Civici Corsi di Jazz)



Luca Missiti, direzione

G. Otoya, M. Vertua, L. Cortinovis, M. Spizzi, trombe

M. Campi, K. Bonilla, E. Cremonesi, S. Capitaneo, tromboni

S. Viglietti, A. Migliorati, A. Pinese, A.D. Alfieri, R. Piccaluga, A. Barzelatto, sassofoni

S. Lindo, E. Sjoberg, pianoforte

C. Miraglia, chitarra

R. Loda, A. Lorusso, basso elettrico/contrabbasso

T. Allen, L. Baldetti, A. Profeti, batteria

A.C. De Piccoli, C. Faroni, V. Zanuso, voci

Martedì 20 maggio

Gruppo di musica d’insieme di Marco Vaggi

The Real McCoy – Un itinerario nella musica di McCoy Tyner

Isabella Lavanga, Giulia Lazzerini, voci

Domenico Alfieri, Alessandro Barzelatto, Sabrina Ferrara, Alessio Migliorati, sassofoni

Lorenzo Audisio, Dario Spezia, chitarre

Samuele Lindo, Emil Sjoberg, pianoforte

Claudio Brivio, Antonio Lorusso, basso

Enrico Cremonesi, Pietro D’Ambrosio, Mattia Trovato Saluzzo, batteria

Mercoledì 21 maggio

Primo concerto – Da Coltrane agli anni ’80

Gruppo di musica d’insieme di Dario Faiella

Maddalena Cortesi, voce

Mattia Primon, sax tenore

Marco Mottadelli, Matteo Bianchi, chitarre

Paolo Carugati, pianoforte

Riccardo Loda, contrabbasso

Marcello Repola, Riccardo Cotti, batteria

Secondo concerto

Gruppo di musica d’insieme di Marco Mariani

Miles to Deep Purple

Cristina Balestriere, voce

Martino Merati, Massimiliano Spizzi, trombe

Ferruccio Perrone, chitarra

Giaso Cancelliere, pianoforte

Dario Spezia, basso

Enrico Cremonesi, batteria

Giovedì 22 maggio

Bop Meets Afro-Latin

Gruppo di musica d’insieme di Humberto Amesquita

Isabella Lavanga, voce

Alessio Migliorati, sax alto

Matteo Vertua, tromba

Samuele Lindo, pianoforte

Caterina Crucitti, basso

Alessio Profeti, Marcello Repola, batteria