Dal 7 maggio al 28 maggio, la rassegna teatrale gratuita di Cascina Cuccagna a Milano, il programma completo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2025 – A maggio il nuovo programma del “mercoledì spettacolare”, la rassegna teatrale di Cascina Cuccagna che ogni settimana trasforma l’Area Eventi al primo piano della Cascina in via Privata Cuccagna 2, a Milano, in un palcoscenico per Stand Up Comedy, Slam Poetry, teatro di improvvisazione e di narrazione, e molte altre forme espressive. Una formula agile, ironica e coinvolgente, che continua a conquistare un pubblico affezionato e a incuriosire nuovi spettatori.

Il mercoledì sera a Cascina Cuccagna diventa un appuntamento fisso per chi ama il teatro dal vivo: l’ingresso è gratuito, le emozioni sono assicurate. Il calendario eventi di questo mese è in quattro spettacoli.

Mercoledì 7 maggio, ore 21.00

Stand Up Comedy in Cascina Cuccagna con “Delitto e Castigo”, quarta puntata

Una serata di Stand Up Comedy in Cascina Cuccagna, a cura di Francesca Belmonte e Dan Batista, che mescola comico e tragico con leggerezza dissacrante. Due comici, Patrizia Emma Scialpi e Gabriele Rota, si alternano sul palco tra battute taglienti e ironia in 60 minuti di pura comicità.

Apre la serata Rosario Mancuso, con i suoi monologhi carichi di sarcasmo.

Mercoledì 14 maggio, ore 21.00

Il teatro di improvvisazione in Cascina Cuccagna con “La Mappazza”

Parole, frasi e idee regalate dal pubblico, senza una logica consequenziale ma con un ritmo incalzante, prendono vita grazie agli improvvisatori e improvvisatrici di Teatribù, storica compagnia milanese di improvvisazione teatrale. Nessuna trama predefinita, solo spunti raccolti in diretta (su una lavagna, un grande foglio di carta o un lenzuolo) e trasformati in scene comiche, poetiche o surreali. Ogni spettacolo è irripetibile, un’esperienza da vivere sul momento.

Mercoledì 21 maggio, ore 21.00

La rassegna di Stand Up Comedy in Cascina Cuccagna

Un palco aperto ai comici più audaci della scena milanese emergente (e non solo). Ogni artista porta pezzi nuovi o “esperimenti”, per una serata di comicità diretta e senza filtri. Si esibiscono Antonio Carlo Troiano, Elia Cantù, Roberta Nobile, Luca Gennari, Karl Mirabelli e Francesca Belmonte; conduce la serata il trascinante Dan Batista.

Mercoledì 28 maggio, ore 21.00

Reading-spettacolo in Cascina Cuccagna con “Postumi da Poesia”

Dal libro omonimo di Paolo Agrati, il maggio teatrale di Cascina Cuccagna si chiude con un reading-spettacolo che racconta storie di poeti, spesso poco poetiche e molto reali, a volte surreali, storie di debolezze e normalità: vite disordinate, ossessioni, ironia e poesia dissacrante. Un viaggio alla scoperta di quei poeti che hanno scritto anche poesie brutte, divertenti, bizzarre.

Il programma completo con tutte le informazioni su come partecipare è disponibile sul sito cuccagna.org e sui canali social.

Il “mercoledì spettacolare” di Quotidiano Cuccagna

Il “mercoledì spettacolare” è la rassegna teatrale a ingresso libero, promossa da ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna nell’ambito del palinsesto culturale “Quotidiano Cuccagna”, dove scoprire talenti e lasciarsi sorprendere da performance sempre nuove: un’occasione per vivere il teatro come momento di condivisione, un modo per incontrare persone con cui condividere la passione per una delle forme d’arte e di comunicazione più antiche.

Sul sito cuccagna.org è inoltre possibile acquistare la Tessera Amici della Cuccagna per sostenere le proposte culturali gratuite di “Quotidiano Cuccagna” e usufruire dei vantaggi riservati ai tesserati.

