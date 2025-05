DAL BIATHLON AL TRIATHLON. DOROTHEA WIERER AL LAGO DI CALDARO

(mi-lorneteggio.com) Bolzano, 5 maggio 2025 – Biathlon e Triathlon: due discipline sportive che condividono il suffisso e poco altro, ma che in occasione del Triathlon del Lago di Caldaro del prossimo 10 maggio avranno in comune anche la campionissima del biathlon Dorothea Wierer. L’altoatesina sarà a bordo lago, strada e pista a fare il tifo per le centinaia di triatleti che prenderanno il via alla gara multisport più longeva della regione.

Ad impreziosire una giornata di grande sport che si annuncia imperdibile in riva al Lago di Caldaro con sportivi dall’Italia e dal mondo, ci sarà proprio la prodigiosa biatleta Wierer che con un palmares di sfere di cristallo e medaglie iridate da far invidia non mancherà l’appuntamento con il Triathlon sudtirolese. Abituata a gare inseguimento, sprint e staffetta fra neve e tiro a segno con la carabina e ai più grandi palcoscenici sportivi internazionali, c’è da aspettarsi che una fuoriclasse come Wierer non faticherà ad entrare in sintonia con il popolare format olimpico in scena a Caldaro. Agli interpreti della ‘triplice’ sarà richiesto di affrontare 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, in un clima di festa e grande sport nella splendida cornice primaverile di Caldaro. Fra i protagonisti più attesi non mancheranno la talentuosa Ilaria Zane, la veneta già pluricampionessa italiana e vicecampionessa europea U23, e Thomas Francesco Previtali, il lombardo che fu 2° lo scorso anno e che questa volta punterà a migliorare ulteriormente il suo risultato.

Anche la vigilia della 36.a edizione promette spettacolo: in occasione del partecipato Charity Event di venerdì 9 maggio, dove equipaggi di 4 componenti si sfideranno sulle acque del lago a bordo dei pedalò, sono attesi fra una trentina di squadre numerosi personaggi di spicco. A mettersi in gioco per raccogliere fondi in favore dell’Associazione per i bambini con tumore dell’Alto Adige “Peter Pan” ci saranno la campionessa del mondo di slittino in doppio Andrea Vötter e il collega olimpico Leon Felderer, in compagnia anche dell’affermata cantautrice Barbara Zanetti e del presentatore e musicista Thomas Vonmetz.

Con il conto alla rovescia che scorre ormai sempre più veloce, è tanto l’entusiasmo fra le fila del comitato organizzatore del Triathlon del Lago di Caldaro che, capitanato da Daniel Brunato, è al lavoro al fianco di supporter e volontari per assicurare il successo del fine settimana che culminerà nella gara con il via alle 14 dal molo caldarese.