Eventi per tutti a Bernate, Castano Primo, Cusago e Ozzero

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese continuano ad organizzarsi eventi per vivere al meglio e in compagnia l’arrivo della bella stagione. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di maggio nei Comuni di Bernate Ticino, Castano Primo, Cusago e Ozzero.

Albairate, 5 maggio 2025 – A Bernate Ticino, mercoledì 07 maggio 2025 alle ore 21.15, nelle Sale Nobili della Canonica (via Vittorio Emanuele, 18), per iniziativa dell'Amministrazione comunale, nell'ambito della rassegna "Saluti e dintorni – Conoscere è già curare", in programma l'evento "Il sistema sanitario: sostenibilità e sfide future", con l'intervento del dott. Alberto Ambrosio, Direttore Sanitario di Fondazione IRCCS Policlinico San Mateo (Pavia) che sarà moderato dal dott. Graziano Barera.

A Castano Primo, mercoledì 14 maggio 2025 alle ore 10.30, nella sala civica di via Palestro, si terrà il seminario cinofilo aperto a tutti “Il cane di città” per vivere serenamente gli spazi cittadini con i propri cani, a cura di PAL – Protezione Animali Legnano, con il patrocinio del Comune. Dal 16 al 25 maggio, in Villa Rusconi, si svolgerà l’edizione 2025 di “Foto in Villa”, una mostra fotografica a tema libero con tanti eventi collaterali per gli appassionati di fotografia a cura del Gruppo Sfumature Castanesi, con inaugurazione venerdì 16 maggio alle ore 21.00. Domenica 18 maggio, nel parco Sciaredo, appuntamento con il mercatino delle pulci. In corso fino a giovedì 29 maggio la rassegna “Parliamo di Sport” in Villa Rusconi con i seguenti appuntamenti che si terranno sempre alle ore 21.00: giovedì 15 maggio presentazione del libro “I campioni che hanno fatto la storia della NBA” del giornalista Dario Vismara di Sky Sport; giovedì 22 maggio incontro con il campione di ciclismo Gianluca Bortolami; giovedì 29 maggio presentazione libro “Piovuto dal cielo” (come Jannik Sinner sta cambiando la storia del tennis) dei giornalisti Marco Imarisio e Gaia Piccardi del Corriere della Sera.

A Cusago, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, in programma la 3ª edizione del Torneo di Calcio dei Commercianti con 12 squadre partecipanti, presso Polisportiva Rugbio, via IV Novembre. Domenica 18 maggio per l’intera giornata si svolgerà la 1ª edizione di CusaGO Festa dello Sport, presso il giardino della scuola “Giovanni Pascoli” e l’oratorio San Carlo, con tante attività sportive e punto ristoro. Sempre domenica 18 maggio si terrà anche Cusago Crea, il Festival dell’handmade, cui parteciperanno oltre 75 professionisti del settore. Ci saranno laboratori creativi, spettacoli e tanti altri eventi collaterali anche per i più piccoli nel Castello. Domenica 25 maggio, infine, in programma l’evento Cusago Wine, organizzato nell’ambito del progetto “Tra Navigli e Ticino, Percorsi di autenticità”.

A Ozzero, nell’ambito del progetto “Tra Navigli e Ticino, Percorsi di autenticità”, in programma la 2ª Rassegna concertistica “Francesca Nava D’Adda” con i seguenti appuntamenti: domenica 11 maggio 2025 alle ore 17.00, nella Chiesa S. Siro “Il Violino Romantico” e domenica 18 maggio alle ore 17.00, presso Palazzo Barzizza, in via Roma, “Le Quattro Stagioni di Vivaldi”.