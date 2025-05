FEMMINICIDIO SETTALA / DI MATTEI (ORDINE PSICOLOGI LOMBARDIA):

NECESSARIO UN IMPEGNO SISTEMICO PER LA TUTELA DEL BENESSERE MENTALE DEI PIÙ PICCOLI

(Imi-lorenteggio.com) Milano, 05 maggio 2025 – “Di fronte all’ennesimo, tragico femminicidio verificatosi alle porte di Milano nel weekend, il mio pensiero va in modo particolare alla minore coinvolta, che con straordinario coraggio ha dato l’allarme. I bambini che vivono simili eventi non sono soltanto testimoni, ma vittime dirette di una violenza che lascia segni profondi e duraturi”, dichiara Valentina Di Mattei, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia

“È indispensabile attivare percorsi psicologici tempestivi e qualificati, in grado di supportare sia i minori, sia le figure a cui vengono affidati. Servono interventi integrati, continui e rispettosi della fragilità infantile, capaci di ricostruire un senso di sicurezza, fiducia e appartenenza. Come Ordine degli Psicologi, ribadiamo la necessità di un impegno sistemico che tuteli il benessere mentale dei più piccoli, affinché da una ferita così profonda non nasca ulteriore sofferenza.” conclude Di Mattei.

Redazione