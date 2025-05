Formazione in medicina: Accordo strategico tra AnciLab e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Con un focus sulla ricerca biomedica, AnciLab inaugura il nuovo ciclo formativo ECM 2025 con il sostegno di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2025 – Prende ufficialmente il via il nuovo programma formativo ECM 2025 promosso da AnciLab Società Benefit. Con un calendario di corsi rivolti ai professionisti della sanità lombarda, il progetto per il 2025 si arricchisce di un nuovo e strategico accordo siglato con la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), rafforzando l’impegno condiviso nella promozione della formazione continua e della qualità della ricerca biomedica in Lombardia. La Fondazione, nata nel 2011 per volere di Regione Lombardia, intende promuovere e valorizzare la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita sul territorio lombardo, in particolar modo, in ambito biomedico utilizzando sia risorse locali, provenienti dal Fondo sanitario regionale, sia europee.

Ad inaugurare la programmazione 2025, sarà l’evento in presenza “Transforming ideas into biomedical research proposals: a comprehensive workshop”, in programma il 14 maggio. Rivolto ai ricercatori degli enti lombardi, la proposta formativa offrirà agli iscritti la possibilità di prendere parte ad un workshop dedicato alla scrittura di proposte progettuali in ambito biomedico, per imparare a strutturare progetti di ricerca efficaci, definire ipotesi verificabili e sviluppare capacità critiche nella gestione della ricerca.

“La ricerca non è un semplice concetto, ma una filosofia di vita, quasi una missione che spinge professionisti di tutte le età a mettersi in gioco al fine di salvaguardare la popolazione di cui fanno parte – afferma Veronica Comi, direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica – Siamo uno dei Paesi maggiormente avanzati e all’avanguardia dal punto di vista medico-sanitario e lo dobbiamo solo ed esclusivamente a uomini e donne, ragazzi e ragazze che quotidianamente puntano a lasciare il segno. L’inaugurazione del nuovo ciclo formativo ECM 2025, messo a terra grazie alla partnership con AnciLab, risulta per noi un grandissimo passo in avanti, soprattutto, dal punto di vista educativo. Il motivo? Semplice, grazie ad esso ci impegniamo a formare, in maniera continua ed approfondita, ricercatori di tutte le età con lo scopo di aiutarli a mettere esperienza sulle spalle. Il ciclo è composto da una serie di eventi e il primo è previsto in data 14 maggio in compagnia di esperti di fama internazionale. Dicono che la conoscenza sia l’arma più potente contro la paura e, sotto questo punto di vista, sono perfettamente d’accordo. La cultura non passa mai di moda, la conoscenza e la formazione sono i pilastri su cui costruire una società forte e futurista, non solo in ottica ricerca biomedica, ma a 360 gradi”.

“AnciLab da oltre 25 anni è impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici, promuovendo partecipazione e qualità dei servizi – spiega Alessio Zanzottera, Amministratore Unico di AnciLab. “Da giugno 2024 siamo anche provider ECM entrando a far parte del sistema regionale lombardo che è fortemente improntato alla crescita di competenze professionali di alto livello e in linea con i nuovi sviluppi del settore. Poter mettere la nostra esperienza e la nostra inclinazione all’innovazione dei processi al servizio del Sistema Sanitario lombardo è per noi motivo di grande orgoglio e una sfida che ci spinge a elevare ancora di più i nostri standard per portare valore e risorse sui territori”.

Consolidata anche per il 2025 la collaborazione con ANCI Lombardia Salute, Associazione nata per assicurare un collegamento tra le Aziende del sistema sociosanitario lombardo ed il sistema delle Autonomie Locali e l’integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.

Redazione